Это ж наш Шарик. Робот-пёс с форума «Армия-2022» разделся, и его признали продавцы китайских товаров

АО «Интеллект Машин»

В представленном на форуме «Армия-2022» робопсе увидели сходство с китайским устройством Go1 от компании Unitree. Действительно ли инновационная разработка связана с роботом, который можно приобрести на AliExpress? «Фонтанка» вгляделась в робопса, лишенного ниндзя-костюма.

«Действующий образец М-81 — это сигнал всему рынку: в России есть команды и компетенции для создания действительно инновационных решений как для гражданских, так и для военных нужд», — заявил директор созданного четыре месяца назад АО «Интеллект Машин» Алексей Аристов. Именно этой компании, как утверждает РИА Новости, принадлежит разработка показанного на военном форуме робопса.



Цели, которые должен выполнять пёс, амбициозные: ведение прицельного огня, патрулирование и охрана, транспортировка оружия и боеприпасов, работа в зоне чрезвычайных ситуаций, разведка, проход по завалам и доставка медикаментов. Разработку финансировал консорциум российских инвесторов: деньги они вложили в обмен на 25 % капитала компании. «Интеллект Машин» продолжает искать инвесторов и пророчит себе «гарантированный успех».

Как рассказал Алексей Аристов «Фонтанке», «комплекс М-81 создан командой отечественных инженеров на базе компонентов из дружественных стран». На вопрос о том, является ли робот вариацией Go1 от китайской компании Unitree, Аристов отвечать отказался, сославшись на запрет раскрывать информацию о поставщиках.



АО «Интеллект Машин» — не первая компания, которой Аристов руководит. В прошлом он был совладельцем трех компаний и директором двух: общественного объединения потребителей правозащитного общественного фонда Санкт-Петербурга, строительного ООО «Росподряд», ООО по производству теплообменных устройств «Современный Петербург» и ООО «Фаворит-Кредит», которое специализировалось на деятельности биржевых посредников и биржевых брокеров. Все эти компании признаны недействующими и ликвидированы по решению ФНС.



Фото: АО «Интеллект Машин» Поделиться Поделиться





Алексей Аристов поделился с нами официальным пресс-релизом. В нём робопёс предстает перед зрителями без одежды. На Go1 действительно очень похож. Настолько, что даже продавцы китайского робота признают его на скриншоте видео от петербургской компании.



«Судя по приложенной фотографии, это Unitree Go1», — заключили в магазине «Робособака», который продает этих роботов от лица фирмы 3logic — официального поставщика Unitree на территории России. Корреспондент «Фонтанки» обратилась в магазин под видом покупателя, который ищет робота, приглянувшегося по видео.



В «Робособаке», которая ассоциирует себя с центром Сколково, цены на робота-пса Go1 стартуют от 550 тыс. рублей . На сайте его называют «новым кибердругом» и отдельно отмечают, что он может «дружить с кошками». Также там говорится, что робот умеет патрулировать местность и выполнять логистические функции, помогает студентам изучать робототехнику, а компаниям — рекламировать свой бренд во время публичных мероприятий. «Лайки, комментарии, упоминания в сторис и ленте обеспечены для любых масштабов ивентов», — уверяет магазин.



Второй продавец, который признал робопса, — Portal Shop. Сомневаться в модели в магазине не стали. «Всё верно, это модель Unitree Go1 Air», — прокомментировал скриншот сотрудник. В Portal Shop такой робот стоит 399 990 рублей . В продаже он, как утверждает магазин, с июня 2022 года. На сайте робопса описывают как «бюджетную механическую собаку», которая может стать «милым компаньоном в самых серьезных задачах».



Фото: скриншоты видео АО «Интеллект Машин»/Unitree Поделиться Поделиться





На официальном сайте Unitree купить Go1 можно в двух версиях: обычную за 2 700 долларов и Pro за 3 500 . Производитель называет свое детище «роботом-компаньоном».



Планы на будущее у Unitree и «Интеллекта Машин» схожи. Как сообщает на своем сайте «Робособака», в будущем производитель Go1 собирается озаботиться влаго- и пылезащитой устройства. Петербургское АО озадачено тем же. Следующая разработка компании, робот M-82, представляет собой «защищенное устройство для повышенных нагрузок». Защита от влаги тоже будет: планируется, что робот сможет преодолевать в том числе водные препятствия.



Алина Ампелонская,

«Фонтанка.ру»