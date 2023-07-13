«Всё, работаем!» В МВД показали, как на пути из Петербурга прервали наркотический вояж на 9 миллионов

Дорога из Петербурга в Москву стала непреодолимой для водителя «Лады» с особо крупной партией запрещённого. Содержимое его рюкзака оценили в девять миллионов рублей.



Задержание предполагаемого наркокурьера 13 июля показала пресс-служба УМВД по Новгородской области. «Ладу» остановили на трассе Боровичи – Коегоща в Боровичском районе. С заднего сиденья достали красный рюкзак, набитый пакетами с порошком.