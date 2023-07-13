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    «Всё, работаем!» В МВД показали, как на пути из Петербурга прервали наркотический вояж на 9 миллионов

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    Дорога из Петербурга в Москву стала непреодолимой для водителя «Лады» с особо крупной партией запрещённого. Содержимое его рюкзака оценили в девять миллионов рублей.

    Задержание предполагаемого наркокурьера 13 июля показала пресс-служба УМВД по Новгородской области. «Ладу» остановили на трассе Боровичи – Коегоща в Боровичском районе. С заднего сиденья достали красный рюкзак, набитый пакетами с порошком.

    Официальный канал информационного интернет-портала «МВД МЕДИА»

    Экспертиза определила, что 30-летний водитель вёз свыше трёх килограммов «синтетики». Предварительно установлено, что наркотик он приобрёл через мессенджер в Бокситогорске. По версии полиции, мужчина ехал в Москву для организации тайников.

    Возможности продолжить путешествие его лишили. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт, подозреваемый арестован.

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