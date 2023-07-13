Конфликт подростков произошел у торгового центра в Петербурге. Пару преследовали, девочка упала в обморок

Группа подростков ждала, а потом преследовала юную пару в Калининском районе. В дело пошел газ.
Инцидент произошел накануне около семи вечера на проспекте Науки, 19, в районе перекрестка с Гражданским проспектом, стало известно «Фонтанке» 13 июля.
«Фонтанка.ру»
Камеры сняли, как после пересечения дороги по пешеходному переходу пару мальчика и девочки догнала группа подростков. От нее отделилась девочка-подросток, она брызнула в лицо оппонентки газом из баллончика и пнула ногой. А потом сбежала.
Очевидцы вызвали скорую.
По предварительной информации, правоохранителям удалось выяснить, что пару сначала ждали, а потом преследовали в торговом центре. Предположительно, конфликт произошел из-за ревности.
Мать пострадавшей написала заявление в полицию. Проводится проверка.