    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, ю-з

    755мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.63eur99.89

    Конфликт подростков произошел у торгового центра в Петербурге. Пару преследовали, девочка упала в обморок

    2088
    4 комментария

    Группа подростков ждала, а потом преследовала юную пару в Калининском районе. В дело пошел газ.

    Инцидент произошел накануне около семи вечера на проспекте Науки, 19, в районе перекрестка с Гражданским проспектом, стало известно «Фонтанке» 13 июля.

    «Фонтанка.ру»

    Камеры сняли, как после пересечения дороги по пешеходному переходу пару мальчика и девочки догнала группа подростков. От нее отделилась девочка-подросток, она брызнула в лицо оппонентки газом из баллончика и пнула ногой. А потом сбежала.

    ПоделитьсяПоделиться

    Очевидцы вызвали скорую.

    По предварительной информации, правоохранителям удалось выяснить, что пару сначала ждали, а потом преследовали в торговом центре. Предположительно, конфликт произошел из-за ревности.

    Мать пострадавшей написала заявление в полицию. Проводится проверка.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КонфликтПодросткиГазовый баллончик
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close