    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, ю-з

    755мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.63eur99.89

    Пассажир Пулково, опоздавший на рейс, решил прокатиться зайцем, но от забора далеко не ушел

    3782
    10 комментариев

    Сотрудники полиции задержали в районе терминала Пулково-3 мужчину, который опоздал на рейс, но хотел улететь во что бы то ни стало.

    Как стало известно «Фонтанке» 13 июля, инцидент произошел в воскресенье 9 июля. По предварительной информации, мужчина пытался проникнуть на территорию аэропорта через забор, который сейчас монтируется и пока не введен в эксплуатацию. Через 40 секунд после проникновения был задержан и доставлен в дежурную часть линейного отдела.

    Задержанный якобы опоздал на рейс на Махачкалу и хотел проникнуть на борт. Он, по предварительной информации, находился в состоянии наркотического опьянения.

    В отношении мужчины составлен протокол по статье 11.15 КоАП «Нарушение требований в области транспортной безопасности».

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ВВСС, была попытка проникновения. Проникновения и приближения к воздушному судну не было. В аэропорту Пулково повышены меры безопасности. Все пассажиры проходят тщательный досмотр и паспортный контроль. Меры безопасности исключают случаи незаконного проникновения на контролируемую территорию аэропорта.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПулковоПассажирОпоздавший пассажирЗадержание
    ЛАЙК1
    СМЕХ11
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    Гость13 Июл 2023 в 13:50
    Ставки принимаются?)
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close