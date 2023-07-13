Пассажир Пулково, опоздавший на рейс, решил прокатиться зайцем, но от забора далеко не ушел

Сотрудники полиции задержали в районе терминала Пулково-3 мужчину, который опоздал на рейс, но хотел улететь во что бы то ни стало.



Как стало известно «Фонтанке» 13 июля, инцидент произошел в воскресенье 9 июля. По предварительной информации, мужчина пытался проникнуть на территорию аэропорта через забор, который сейчас монтируется и пока не введен в эксплуатацию. Через 40 секунд после проникновения был задержан и доставлен в дежурную часть линейного отдела.



Задержанный якобы опоздал на рейс на Махачкалу и хотел проникнуть на борт. Он, по предварительной информации, находился в состоянии наркотического опьянения.

