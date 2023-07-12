РИА: подозреваемый в убийстве офицера Ржицкого признался, что его завербовала СБУ

Сергей Денисенко, подозреваемый в убийстве заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого, признался в ходе допроса, что он был завербован на Украине. Такую информацию передает 12 июля РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.



«Признался, что его завербовали на Украине», — сообщает источник агентства. Подтвержденной информации о показаниях Денисенко пока что нет.