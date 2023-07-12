РИА: подозреваемый в убийстве офицера Ржицкого признался, что его завербовала СБУ

Сергей Денисенко, подозреваемый в убийстве заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого, признался в ходе допроса, что он был завербован на Украине. Такую информацию передает 12 июля РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Признался, что его завербовали на Украине», — сообщает источник агентства. Подтвержденной информации о показаниях Денисенко пока что нет.
Днем ранее в Туапсе задержали Сергея Денисенко
«Украина не причастна к убийству Ржицкого», — заявил накануне начальник украинской разведки Кирилл Буданов. По его словам, причины произошедшего находятся внутри самой России.
Станислав Ржицкий, ранее занимавший должность командира подлодки «Краснодар» и впоследствии работавший заместителем начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара, был убит на утренней пробежке, а его убийца смог сбежать с места преступления. Вечером 11 июля в следкоме сообщили о задержании мужчины, которого проверяют на причастность к убийству. Позже СК опубликовал кадры задержания и раскрыл личность подозреваемого — им оказался