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    РИА: подозреваемый в убийстве офицера Ржицкого признался, что его завербовала СБУ

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    Сергей Денисенко, подозреваемый в убийстве заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого, признался в ходе допроса, что он был завербован на Украине. Такую информацию передает 12 июля РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

    «Признался, что его завербовали на Украине», — сообщает источник агентства. Подтвержденной информации о показаниях Денисенко пока что нет.

    Днем ранее в Туапсе задержали Сергея Денисенко 1959 года рождения. При нем был найден пистолет с глушителем. Дело находится на контроле главы СК РФ Александра Бастрыкина.

    «Украина не причастна к убийству Ржицкого», — заявил накануне начальник украинской разведки Кирилл Буданов. По его словам, причины произошедшего находятся внутри самой России.

    Станислав Ржицкий, ранее занимавший должность командира подлодки «Краснодар» и впоследствии работавший заместителем начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара, был убит на утренней пробежке, а его убийца смог сбежать с места преступления. Вечером 11 июля в следкоме сообщили о задержании мужчины, которого проверяют на причастность к убийству. Позже СК опубликовал кадры задержания и раскрыл личность подозреваемого — им оказался 64-летний Сергей Денисенко.

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    РжицкийКраснодарский крайУбийствоСБУ
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