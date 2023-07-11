СК показал, как брали подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар»

Подозреваемого и оружие, из которого мог быть застрелен заместитель начальника городского отдела по мобилизационной работе, капитан второго ранга Станислав Ржицкий, нашли силовики в Туапсе.
официальный канал Следственного комитета Российской Федерации
Оперативное видео 11 июля опубликовал Следственный комитет. Как уточнили в ведомстве, по подозрению в убийстве задержан
«При задержании у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, совершено убийство», — сообщает Следком.
Ржицкий — бывший командир подлодки «Краснодар», работал заместителем начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара. Его застрелили накануне утром во время утренней пробежки, преступник скрылся. Вечером 11 июля в Следственном комитете сообщили о задержании мужчины, которого проверяют на причастность к убийству.