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    СК показал, как брали подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар»

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    Подозреваемого и оружие, из которого мог быть застрелен заместитель начальника городского отдела по мобилизационной работе, капитан второго ранга Станислав Ржицкий, нашли силовики в Туапсе.

    официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

    Оперативное видео 11 июля опубликовал Следственный комитет. Как уточнили в ведомстве, по подозрению в убийстве задержан 64-летний Сергей Денисенко. Заходили к нему громко.

    «При задержании у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, совершено убийство», — сообщает Следком.

    Ржицкий — бывший командир подлодки «Краснодар», работал заместителем начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара. Его застрелили накануне утром во время утренней пробежки, преступник скрылся. Вечером 11 июля в Следственном комитете сообщили о задержании мужчины, которого проверяют на причастность к убийству.

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