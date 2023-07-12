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    В Орске 36 детей отравились йогуртом

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    В городе Орске Оренбургской области произошло массовое отравление детей. Все они ходили в детские сады и ели там йогурт. Восемь воспитанников госпитализированы, сообщает 12 июля мэрия города на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

    По информации медиков, 11 июля бригады скорой помощи 36 раз выезжали на вызовы к детям 3–6 лет с одинаковыми симптомами. В итоге в больницы доставили восемь маленьких пациентов с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция».

    Предположительно, дети отравились после употребления йогурта Новотроицкого молокозавода, информирует администрация Орска. Всю молочную продукцию изъяли из оборота и деятельность завода приостановили. Образовательным организациям поступило указание временно сменить поставщиков и в период аномальной жары не использовать молочные продукты без термообработки.

    В городе усилили работу медслужбы. На место выехала министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. Проверку проводят прокуратура, Следственный комитет и управление Роспотребнадзора.

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