В Орске 36 детей отравились йогуртом

В городе Орске Оренбургской области произошло массовое отравление детей. Все они ходили в детские сады и ели там йогурт. Восемь воспитанников госпитализированы, сообщает 12 июля мэрия города на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».



По информации медиков, 11 июля бригады скорой помощи 36 раз выезжали на вызовы к детям 3–6 лет с одинаковыми симптомами. В итоге в больницы доставили восемь маленьких пациентов с предварительным диагнозом «пищевая токсикоинфекция».



Предположительно, дети отравились после употребления йогурта Новотроицкого молокозавода, информирует администрация Орска. Всю молочную продукцию изъяли из оборота и деятельность завода приостановили. Образовательным организациям поступило указание временно сменить поставщиков и в период аномальной жары не использовать молочные продукты без термообработки.

