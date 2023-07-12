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Супы — идеальное блюдо как для южного, так и для северного лета. Если в жару мы любим остужаться окрошкой, то в прохладу — согреваться горячим бульоном. Коллеги из The Girl собрали семь рецептов популярных супов из разных стран мира. Они вовсе не сложные — попробуйте приготовить!

Минестроне — из Италии Минестроне можно назвать, пожалуй, главным итальянским супом. Традиционно его готовили в крестьянских семьях по довольно простому рецепту: в похлебку добавляли все овощи, которые были в доме. Потом вкус супа оценили представители других социальных слоев, и в итоге блюдо попало в меню итальянских ресторанов всего мира.



Пусть вас не пугает обилие ингредиентов в этом рецепте. Строгих правил приготовления нет: можете убрать из списка какие-то овощи или, наоборот, добавить любимые. А еще суп можно сделать более сытным, добавив в него лапшу или макароны.

В минестроне много овощей Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Время приготовления: до 1,5 часа

Количество порций: 4

Ингредиенты:

вода — 700 мл;

цветная капуста — 400 г;

помидоры — 350 г;

картофель — 330 г;

тыква — 250 г;

фасоль — 200 г;

свежий зеленый горошек — 200 г;

лук-порей — 150 г;

панчетта (разновидность бекона) — 110 г;

свежий кабачок — 100 г;

морковь — 80 г;

стебли свежего сельдерея — 60 г;

оливковое масло — 60 г;

свежий розмарин — 6 г;

петрушка свежая — 5 г;

перец черный молотый — 2 г;

чеснок — 1 зубчик;

лавровый лист — 2 шт.;

cоль — по вкусу;

мускатный орех — по вкусу.

Сначала подготовим ингредиенты. Возьмите тыкву, очистите ее от кожуры и извлеките семена. Потом нарежьте ее и кабачок на кубики. Если у вас фасоль в стручках, то достаньте бобы. Теперь разделите цветную капусту на соцветия. Белую часть лука-порея нарежьте тонкими кольцами, а панчетту — кубиками. Проделайте то же самое с картофелем и помидорами. Морковь, сельдерей и лук нарежьте как можно мельче, а вот петрушку — покрупнее.

Теперь, когда все ингредиенты готовы, достаньте кастрюлю с антипригарным покрытием и высокими бортиками. Обжарьте на оливковом масле морковь, лук и сельдерей в течение 7–8 минут. Следите, чтобы овощи не пригорали ко дну емкости.



Добавьте раздавленный чеснок и панчетту. Не выключая огонь, положите в кастрюлю букет пряных трав. Кольца лука-порея вместе с небольшим количеством воды (примерно 50 миллилитров) смешайте с полученной массой и тушите на медленном огне около 10 минут.

Далее добавьте тыкву и фасоль. Варите все на медленном огне 10 минут. Затем отправьте в суп картофель, цветную капусту, кабачки, мускатный орех, соль и перец. Полученную смесь варите еще 5 минут.

Насыпьте в кастрюлю зеленый горошек и помидоры, залейте оставшейся водой и накройте крышкой. Готовьте минестроне на умеренном огне около 30 минут, выньте чеснок и не снимайте с огня еще 15 минут.



Зелень петрушки добавляйте в тарелку с уже готовым супом. Минестроне готов! Том-ям — из Таиланда и Лаоса Том-ям — самый популярный суп в некоторых странах Индокитая, в том числе в Таиланде и Лаосе. Раньше его готовили на прозрачном бульоне с добавлением приправ. Сегодня рецепты сильно отличаются от региона к региону, а в ресторанах по всему миру суп непременно подают с кокосовым молоком или сливками.

Главные ингредиенты самого распространенного рецепта том-яма: креветки и кокосовое молоко Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Время приготовления: до 30 минут

Количество порций: 4

Ингредиенты:

кокосовое молоко — 300 мл;

паста «Том-Ям» — 1 ст. л.;

лемонграсс — 5 стеблей (можно заменить соком лимона);

рыбный бульон — 500 мл;

корень галангала — по вкусу (можно заменить имбирем);

листья каффир-лайма — 5 шт. (можно заменить цедрой лайма);

креветки королевские — 10 шт.;

свежие грибы шиитаке — 6 шт.;

свежая кинза — 5 шт.;

соевый соус — 1 ст. л.;

коричневый сахар — 0,5 ст. л.;

острый зеленый перец — 1 шт.;

лайм — 1 шт.;

помидор — 1 шт.

Готовьте бульон без соли. Добавьте сначала стебли лемонграсса, нарезанный галангал, листья каффира. Варите 3–5 минут, а затем выловите все из бульона.

В кипящий бульон добавьте пасту «Том-Ям», очищенные креветки и крупно нарезанные грибы. Варите около 5 минут. Потом добавьте соевый соус, нарезанный колечками перец, сок лайма и нарезанный кубиками помидор без шкурки. Далее влейте в бульон кокосовое молоко и варите после закипания 2–3 минуты.



Посыпьте суп кинзой или зеленым луком. Том-ям готов! Мерджимек-чорбасы — из Турции Если переводить на русский, то это просто суп из красной чечевицы — одно из традиционных турецких блюд. Турки едят его в любое время года и в любое время суток. Суп довольно питательный, но в то же время легкий.

Чечевичный суп — любимое блюдо турок Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Время приготовления: около 40 минут

Количество порций: 4

Ингредиенты:

чечевица — 100 г;

вода — 0,5 л;

сливочное масло — 20 г;

белый репчатый лук — 1 шт.;

свежий чеснок — 1 зубчик;

лимон — 20 г;

морковь — 1 шт.;

картофель — 2 шт.;

подсолнечное масло — 40 мл;

красная паприка — 1 ч. л.;

cоль — по вкусу;

смесь специй — по вкусу.

В казан или чан налейте растительное масло и ждите, пока оно нагреется. Положите лук и морковь и обжаривайте 1–2 минуты. Далее добавьте картофель и чеснок, перемешайте и жарьте все 5 минут.

Затем засыпьте в емкость промытую чечевицу и варите четверть часа. Можете посолить и добавить пряности по вкусу. Потом растопите на сковороде кусочек сливочного масла и добавьте паприку. Ждите, когда закипит масло.

Разлейте суп по тарелкам и аккуратно залейте жареной паприкой. Можете еще сбрызнуть блюдо лимонным соком. Харчо — из Грузии Это одно из самых популярных блюд на Кавказе и элемент национальной кухни Грузии. Точная история супа неизвестна, но можно примерно сказать, когда оно появилось. Рис — неотъемлемый ингредиент харчо — завезли на Кавказ во 2–3 веке нашей эры.

Харчо очень вкусно есть с черным хлебом Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Время приготовления: около 2 часов

Количество порций: 5

Ингредиенты:

говядина на кости — 600 г;

рис «адриатика» — 1 стакан;

белый лук — 1 шт.;

чеснок — 3 шт.;

гранатовый сок — 2 ст. л.;

свежая кинза — 1 пучок;

аджика — 1 ч. л.;

томатный соус — 1 ст. л.;

смесь специй — по вкусу;

соль — по вкусу. Варите кости говядины в большой кастрюле на среднем огне в течение 30–40 минут. Затем добавьте мясо и варите еще столько же. За это время очистите и нарежьте лук и чеснок. Добавьте их в кастрюлю с мясом и варите еще 10–15 минут.

Далее влейте гранатовый сок и добавьте кинзу, аджику, томатную пасту, специи, соль и перец. Варите еще 10–15 минут.

Добавьте рис и воду — столько, чтобы добиться нужной вам густоты супа. Варите на среднем огне в течение 20–30 минут до тех пор, пока рис не станет мягким. Готовое харчо подавайте горячим, украсив зеленью кинзы. Можете подать суп с ломтиком лимона.

Буйабес — из Франции Этот оригинальный провансальский рыбный суп когда-то был популярен среди моряков Средиземноморского побережья. Они добавляли в бульон остатки не распроданной за день рыбы. Впоследствии суп стал известен среди и зажиточного населения Франции, и в рецепте появилось много дорогостоящих ингредиентов. Так что какие именно морепродукты добавить в суп, решать только вам.

Можете добавить в суп мидии и креветки Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Время приготовления: около 45 минут

Количество порций: 6

Ингредиенты:

красный окунь — 800 г;

раки — 200 г;

белый лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

помидор — 4 шт.;

томатный соус — 2 ст. л.;

белое столовое вино — 2 стакана;

оливковое масло — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

cмесь французских трав — 1 ч. л.;

свежий апельсин — 1 шт.;

вода — 700 мл;

зерновой хлеб — 4 шт.

Мелко нарежьте лук и обжарьте его на оливковом масле в кастрюле с антипригарным покрытием. Добавьте нарезанный чеснок и обжаривайте еще 1 минуту. Далее добавьте помидоры, томатную пасту и французские травы.

Теперь положите в кастрюлю кусочки рыбы и нарезанных раков. Залейте белым вином и водой. Приправьте по вкусу солью и перцем, положите нарезанные ломтики апельсина и хлеба.

Готовьте суп на медленном огне в течение 30 минут. Разлейте его по тарелкам и обязательно подавайте с горячим круассаном или свежим хлебом, соблюдая французские традиции. Рамен — из Японии Хоть рамен считается традиционным японским блюдом, в Страну восходящего солнца он попал из Китая. Японские варианты этого супа весьма разнообразны: его готовят на бульоне мисо, из свиных косточек, из курицы. Так что смело выбирайте основу по вкусу.

Бульон рамена лучше есть ложкой. А вот ингредиенты — палочками! Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Время приготовления: около часа

Количество порций: 2

Ингредиенты:

лапша — 200 г;

куриный бульон — 1,5 л;

соевый соус — 4 ст. л.;

паста-мисо — 2 ст. л.;

морская капуста — 20 г;

мясо копченого цыпленка — по вкусу;

куриное яйцо — 1 шт.;

корень имбиря — по вкусу;

лук зеленый — по вкусу. Приготовьте бульон из мяса, костей или рыбы. Если нет времени делать бульон, можете использовать готовую основу для супов.

В небольшой миске смешайте мисо-пасту со стаканом горячей воды. Размешивайте до тех пор, пока паста полностью не растворится. В другой миске замочите морскую капусту в горячей воде на 5–10 минут и отварите лапшу в отдельной кастрюле, следуя инструкции на упаковке.

Соедините бульон и мисо-пасту в одной кастрюле. Добавьте соевый соус и морскую капусту. Варите на среднем огне в течение 5–7 минут.

На отдельной сковороде пожарьте мясо или морепродукты с овощами, приправляя их по вкусу. Разделите лапшу равномерно между двумя глубокими тарелками. Добавьте овощи и мясо, залейте супом.

И напоследок — такой знакомый борщ Про борщ и говорить ничего не надо: это традиционный суп восточных славян, его готовят в России, на Украине, в Белоруссии. Существует огромное количество его разновидностей — красный, зеленый, серый, белый. В жару суп можно спокойно подавать охлажденным.

Подавайте борщ с хлебом и сметаной Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Время приготовления: около 1,5 часа

Количество порций: 4

Ингредиенты:

вода — 1,5 л;

говядина на кости — 500 г;

свежая свекла — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

белый лук — 3 шт.;

растительное молоко — 5 ст. л.;

лимонная кислота — 1 щепотка;

томатный соус — 2 ст. л.;

белокочанная капуста — 300 г;

картофель — 4 шт.;

соль — по вкусу;

лавровый лист — 2 шт.;

свежая зелень — по вкусу.

Налейте воду в кастрюлю и выложите мясо, поставьте на средний огонь. Следите за бульоном и перед закипанием снимите пену. После накройте кастрюлю крышкой и варите мясо около часа.

Далее приготовим зажарку. Нарежьте лук, морковь и свеклу. Выложите лук и морковь на разогретую сковороду и помешивайте их около 5 минут. Затем выложите свеклу и добавьте к ней лимонную кислоту. Готовьте все это 5 минут, потом выложите в сковороду томатную пасту и держите на огне еще 5–7 минут.



Когда сварится бульон, достаньте мясо и добавьте капусту. Через 5–10 минут положите в кастрюлю картофель. После этого добавьте зажарку и перемешайте.

Положите в суп лавровый лист и зелень, подержите на огне еще 10 минут, и можно будет подавать!

