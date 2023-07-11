Григорий Лепс рассказал об отмене концертов, подбитых танках и великом даре Пугачевой

Народная артистка СССР Алла Пугачева может растрогать слушателей, даже если совсем останется без голоса, поскольку она «обладает божьим даром», рассказал в интервью газете «Аргументы и факты» российский музыкант Григорий Лепс.

«Она может даже прошептать песню, и это дойдет до сердец. Это великий дар, данный Богом и трудом», — заявил Григорий Лепс.

Лепс напомнил журналисту, что людей судят по поступкам и результатам, и ни один поступок Аллы Пугачевой не смог изменить его мнение, что Пугачева — великая артистка и женщина.



По его данным, Пугачева не отказывалась от российского гражданства, а значит, не собиралась эмигрировать. «Пугачева уехала за мужем. У нее есть дети. Она решила, что им там будет лучше», — пояснил артист.

Ранее о том, что замены Пугачевой нет до сих пор, говорила и певица Лолита. По ее словам, только бесталанные и ленивые люди говорят плохо о великих людях. Она напомнила, что части из этих людей Пугачева помогла.



О танках Leopard

Интервью не обошлось и без обсуждения акции «миллион за подбитый танк Leopard». По словам Лепса, к участию присоединились порядка 20 человек. Миллион рублей от самого певца уже передали одному из военнослужащих, который, как сообщалось, подорвал танк ВСУ.

Напомним, акция с выплатой военным за сбитый немецкий танк Leopard зародилась на полях Петербургского международного экономического форума в 2023 году. Участниками акции стали еще Николай Басков, владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев, певица Елена Север и телеведущая Юлия Барановская. По словам Лепса, эту идею среди артистов поддержали «порядка 15–20 человек».

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