Отмены концертов Лепса множатся. Теперь и Узбекистан

В Ташкенте отменили концерт российского певца Григория Лепса, который должен был выступать во Дворце дружбы народов 23 октября. Об этом накануне сообщили в telegram-канале минкульта Узбекистана.



«По некоторым техническим причинам концертная программа была отложена», — заявили в министерстве культуры и туризма Узбекистана, уточнив, что билеты можно сдать по месту приобретения.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на СМИ, отмена мероприятия связана с возмущением граждан Узбекистана, которые якобы осудили позицию Григория Лепса по специальной военной операции на Украине.