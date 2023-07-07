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    Отмены концертов Лепса множатся. Теперь и Узбекистан

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    В Ташкенте отменили концерт российского певца Григория Лепса, который должен был выступать во Дворце дружбы народов 23 октября. Об этом накануне сообщили в telegram-канале минкульта Узбекистана.

    «По некоторым техническим причинам концертная программа была отложена», — заявили в министерстве культуры и туризма Узбекистана, уточнив, что билеты можно сдать по месту приобретения.

    Как сообщили РИА Новости со ссылкой на СМИ, отмена мероприятия связана с возмущением граждан Узбекистана, которые якобы осудили позицию Григория Лепса по специальной военной операции на Украине.

    В соцсетях предложили отменить все гастроли российских артистов, которые поддержали СВО. Однако замминистра культуры Узбекистана Баходир Ахмедов заявил, что российские артисты могут спокойно выступать в стране, никаких преград для них нет.

    После того, как Григорий Лепс объявил о награде в миллион рублей за подбитый танк ВСУ, концерты один за другим начали отменять в странах Средней Азии. Так, в конце июня Лепсу сорвали концерт в комплексе загородного отдыха Makao Luxury Village Resort в Казахстане. Накануне стало известно, что из-за недовольства граждан Киргизии пришлось отменить выступление 2 августа в ресторане Blonder Pub в городе Чолпон-Ата на озере Иссык-Куль.

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    Григорий Лепс
    ЛАЙК23
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
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