Отмены концертов Лепса множатся. Теперь и Узбекистан

В Ташкенте отменили концерт российского певца Григория Лепса, который должен был выступать во Дворце дружбы народов 23 октября. Об этом накануне сообщили в telegram-канале минкульта Узбекистана.
«По некоторым техническим причинам концертная программа была отложена», — заявили в министерстве культуры и туризма Узбекистана, уточнив, что билеты можно сдать по месту приобретения.
Как сообщили РИА Новости со ссылкой на СМИ, отмена мероприятия связана с возмущением граждан Узбекистана, которые якобы осудили позицию Григория Лепса по специальной военной операции на Украине.
В соцсетях предложили отменить все гастроли российских артистов, которые поддержали СВО. Однако замминистра культуры Узбекистана Баходир Ахмедов заявил, что российские артисты могут спокойно выступать в стране, никаких преград для них нет.
После того, как Григорий Лепс объявил о награде в миллион рублей за подбитый танк ВСУ, концерты один за другим начали отменять в странах Средней Азии. Так, в конце июня Лепсу сорвали концерт в комплексе загородного отдыха Makao Luxury Village Resort в Казахстане. Накануне стало известно, что из-за недовольства граждан Киргизии пришлось отменить выступление 2 августа в ресторане Blonder Pub в городе Чолпон-Ата на озере Иссык-Куль.