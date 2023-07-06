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    Григорию Лепсу сорвали концерт в киргизском ресторане

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    Российский певец Григорий Лепс 2 августа должен был выступать в ресторане Blonder Pub в городе Чолпон-Ата на озере Иссык-Куль. Однако граждане Киргизии стали призывать к отмене концерта. В итоге организаторы сняли мероприятие с участием артиста, сообщается 6 июля на официальной странице ресторана в соцсетях, также информацию подтвердили журналисты Ксении Собчак.

    По номеру телефону, указанному на афише, рассказали, что концерт действительно отменен. Там уточнили, что постер был лишь «пробной рекламой», а билеты еще не продавались.

    Инициативу киргизов ранее поддержал политолог Алмаз Тажибай, который обратился к властям в своих соцсетях с просьбой запретить гастроли российского артиста на «священном озере Иссык-Куль». Тажибай напомнил о «нейтральной позиции» Киргизии, а концерт Лепса, по его мнению, может этот нейтралитет пошатнуть.

    Речь идет о том, что в мае 2023 года республика воздержалась от голосования по резолюции ООН с осуждением действий России на Украине. Данные резолюции не носят обязательного характера, в отличие от резолюций Совбеза ООН.

    Григорий Лепс на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2023) он вместе с Николаем Басковым объявил о выплатах по миллиону рублей за каждый подбитый танк Украины. Решение не понравилось жителям Казахстана, которые добились отмены выступления Григория Лепса в комплексе загородного отдыха Makao Luxury Village Resort.

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