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    Концерт Григория Лепса в Казахстане отменят после обещания платить за подбитые танки ВСУ

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    23 комментария

    У певца Григория Лепса отменили концерт в комплексе загородного отдыха Makao Luxury Village Resort в Казахстане. Ранее исполнитель обещал заплатить всем, кто подобьет танки модели «Леопард».

    В комплексе заявили, что приняли решение «разорвать договор с организаторами концерта в одностороннем порядке». Объявление появилось 19 июня на странице организации в заблокированной социальной сети. Всем, кто купил билеты, предложили вернуть их по месту приобретения. Причины такого шага поясняются.

    Как ранее писала «Фонтанка», во время выступления на закрытом мероприятии «Русской медиагруппы» в нулевой день Петербургского экономического форума Лепс и Николай Басков заявили, что будут платить за подбитые танки ВСУ по миллиону. Автором идеи был владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев.

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    ЛАЙК17
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 23

    Гость19 Июн 2023 в 13:50
    Казахстану браво!
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