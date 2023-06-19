Концерт Григория Лепса в Казахстане отменят после обещания платить за подбитые танки ВСУ

У певца Григория Лепса отменили концерт в комплексе загородного отдыха Makao Luxury Village Resort в Казахстане. Ранее исполнитель обещал заплатить всем, кто подобьет танки модели «Леопард».
В комплексе заявили, что приняли решение «разорвать договор с организаторами концерта в одностороннем порядке». Объявление появилось 19 июня на странице организации в заблокированной социальной сети. Всем, кто купил билеты, предложили вернуть их по месту приобретения. Причины такого шага поясняются.
Как ранее писала «Фонтанка», во время выступления на закрытом мероприятии «Русской медиагруппы» в нулевой день Петербургского экономического форума Лепс и Николай Басков заявили, что будут платить за подбитые танки ВСУ по миллиону. Автором идеи был владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев.