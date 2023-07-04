Григорий Лепс передал миллион бойцу за уничтожение танка Leopard

Артист Григорий Лепс передал бойцу один миллион рублей за уничтожение танка Leopard в зоне специальной военной операции. Об этом он рассказал в понедельник, 3 июля, в своем Telegram-канале.



«Я ответил за свои слова», — говорится в посте певца.