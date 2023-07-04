Григорий Лепс передал миллион бойцу за уничтожение танка Leopard

Артист Григорий Лепс передал бойцу один миллион рублей за уничтожение танка Leopard в зоне специальной военной операции. Об этом он рассказал в понедельник, 3 июля, в своем Telegram-канале.
«Я ответил за свои слова», — говорится в посте певца.
На размещенном видеоролике военнослужащий с позывным Веном подтверждает получение денег. Также в публикации представлены кадры уничтожения немецкого танка.
Ранее на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2023) артисты Григорий Лепс и Николай Басков объявили, что будут платить по миллиону рублей за каждый подбитый танк Leopard. 23 июня на территории 442-го окружного военного клинического госпиталя торжественно передали четыре сертификата на общую сумму 3 млн 400 тыс. руб. за уничтоженную технику ВСУ.