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    Боевые действия

    Григорий Лепс передал миллион бойцу за уничтожение танка Leopard

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    1 комментарий

    Артист Григорий Лепс передал бойцу один миллион рублей за уничтожение танка Leopard в зоне специальной военной операции. Об этом он рассказал в понедельник, 3 июля, в своем Telegram-канале.

    «Я ответил за свои слова», — говорится в посте певца.

    На размещенном видеоролике военнослужащий с позывным Веном подтверждает получение денег. Также в публикации представлены кадры уничтожения немецкого танка.

    Ранее на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2023) артисты Григорий Лепс и Николай Басков объявили, что будут платить по миллиону рублей за каждый подбитый танк Leopard. 23 июня на территории 442-го окружного военного клинического госпиталя торжественно передали четыре сертификата на общую сумму 3 млн 400 тыс. руб. за уничтоженную технику ВСУ.

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    СпецоперацияГригорий ЛепсLeopard 1

    Комментарии 1

    Гость04 Июл 2023 в 07:32
    Выглядит как дешёвая постанова.
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