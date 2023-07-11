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    «Параллельного импортера» с двумя сотнями килограммов хамона задержали на русско-латвийской границе

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    Багажник, забитый испанскими деликатесами, вином и медом, нашли на русско-латвийской границе.

    Как сообщает пресс-служба СЗТУ 11 июля, микроавтобус марки Mersedes остановили для проверки на таможенном посту МАПП «Бурачки».

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    Водитель заявил, что все, что внутри, он перевозит для личного пользования и задекларировать ему нечего. Выяснилось, что у водителя «богатырский» аппетит. В машине нашли 33 испанских сыровяленых свиных окорока общим весом 224 килограмма, молдавское вино в металлических банках и испанское в стеклянных бутылках — всего 56 литров. А также 57 килограммов меда, два литра оливкового масла и 17 велосипедных рам в сборе, 34 велосипедных колеса. Всего багаж гражданина Молдавии потянул на 575 килограммов.

    Сотрудники таможни приняли решение не относить ввозимое к товарам для личного пользования. Все было изъято и направлено на экспертизу.

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