С бассейнами и с мульфтильмами: как выглядят соцобъекты от девелоперов

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Гончарные мастерские, классы астрономии и робототехники, лаборатории квантовой физики… Детские сады и школы, которые возводят застройщики в своих жилых комплексах, становятся все более современными, технологичными и интересными. Обязательное требование — строительство в соответствии с общей концепцией комплекса, соблюдение гармонии, сочетаемость с фасадными решениями домов.



Сегодня, поскольку без прохождения градостроительной комиссии девелопер не может получить разрешение на строительство жилья в Петербурге, большинство компаний озаботились созданием в своих комплексах социальных объектов. Кому-то в силу особенностей приходится заниматься этими процессами впервые, а есть застройщики, которые уже многие годы строят школы и детсады.



Так, Setl Group построил уже 58 социальных объектов на 18 тысяч мест: 45 детсадов, 11 общеобразовательных школ и 2 начальные школы с детским садом. В процессе строительства — еще более 10 детских учреждений. Компания «Главстрой Санкт-Петербург» возвела 14 школ и детских садов, на этапе строительства — еще 8 соцобъектов в Выборгском и Приморском районах. На счету ГК «Ленстройтрест» 8 социальных объектов, сегодня на стадии проектирования и возведения находится 4.



Нет места для серости

Прошли времена, когда детские садики и школы создавались типовыми, в одинаковых скучных цветах. «Главный тренд в строительстве современных детских садиков — это отсутствие типовых проектов, — уверен Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест». — Даже при том, что в России до сих пор действуют морально устаревшие санитарные нормы и технические регламенты, девелоперам удается строить детские дошкольные учреждения в ярком архитектурном стиле, применяя индивидуальный подход и в проектировании и отделке интерьеров».



Дмитрий Калинин, директор проекта «Северная долина» компании «Главстрой Санкт-Петербург», добавляет, что и нормативы регулярно обновляются. Поэтому современные детские сады позволяют организовать обучение и пребывание ребят с бóльшим комфортом, чем проекты, например, двадцатилетней давности. Новые детские сады представляют собой просторные здания с бассейнами, спортивными и музыкальными залами, благоустроенной территорией. По словам Ольги Трошевой, руководителя Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), бассейны в новых детских садах холдинга — это уже правило, а не исключение. Причем если ранее это был бассейн 3 на 6 м, то сейчас — уже 4 на 7 м. «Тренд в наших современных садиках — общеразвивающие зоны для малышей, будь то специальные оборудованные места для изучения правил дорожного движения или метеоплощадки для обучения наблюдению за погодой, — говорит она. — Используются и детские интерактивные площадки, например «Бабашки» — специальные развивающие комплексы».



Все для развития фантазии

Застройщики стараются разнообразить внутреннее и внешнее оформление, а также наполнение своих детских учреждений. «В одном из наших кварталов появился детский сад в виде рыцарского замка, в другом — завершается строительство садика, у которого во внешнем облике, интерьерах и даже игровых площадках будут использованы мотивы из советского мультфильма про Винни-Пуха, — приводит примеры Ян Фельдман. — Атмосфера третьего погружает в сказку «Малыш и Карлсон» шведской писательницы Астрид Линдгрен. И наконец, кто из детей не захочет побывать в «Леголяндии»? Именно такое название еще у одного детского сада от ГК «Ленстройтрест». Здание за счет формы и сочетания ярких цветов на фасадах напоминает знаменитый детский конструктор».



«Мы выполняем внутреннюю отделку помещений в своих детских садах и школах в спокойных, светлых оттенках, добавляя ярких цветовых акцентов в виде живописных росписей, подобранных по возрасту детей, — рассказывает Наталья Кукушкина, руководитель группы маркетинга компании ЦДС. — Например, это могут быть яркие рисунки животных в детсадах, а в школах — абстрактные принты или рисунки на спортивную тематику. Это помогает «оживить» внутреннее пространство и при этом сохранить дизайн помещений в спокойной цветовой гамме, располагающей к обучению. Тот же принцип используется в отделке фасадов. Так, на фасад детского сада в нашем жилом комплексе мы нанесли большие изображения северных животных, сделав здание более привлекательным для малышей».



По мнению Дмитрия Калинина, выбор архитектурного проекта зависит, прежде всего, от окружающей застройки. Социальные объекты должны вписываться в жилую среду комплекса, составляя с ним единый ансамбль. Например, «Главстрой Санкт-Петербург» рассматривает процесс выбора архитектурных проектов детских садов в том числе как возможность органично разнообразить облик квартала, сделать его еще более выразительным и ярким. Это достигается за счет использования различных архитектурных объемов и цветовых акцентов, а также сочетания различных отделочных материалов и фактур.



Ян Фельдман добавляет, что большое внимание уделяется грамотному зонированию пространства, качеству планировочных решений, созданию удобных функциональных зон. В детских садах компании есть залы для компьютерных уроков, помещения для занятий спортом, музыкой и логопедические кабинеты, а ещё — велопарковки, на которых можно оставлять не только велосипеды, но и санки и коляски. В школе в квартале «Янила» оборудованы зоны с удобными нишами и мультифункциональной мебелью, которые позволяют трансформировать одну и ту же комнату под разные нужды. В помещениях сделали удобную навигацию, работают два спортивных зала, библиотека с медиацентром, актовый зал на 465 мест с большой сценой и современным акустическим оборудованием.



Дмитрий Калинин отмечает, что для удобства родителей предусмотрены помещения для хранения колясок, самокатов и велосипедов, это редкость для детских садов советской постройки. Помимо просторных групповых комнат дошкольные учреждения оснащаются бассейном, кабинетами для кружков и развивающих занятий, музыкальными и физкультурными залами. Прилегающая территория обязательно включает игровое пространство для каждой из групп и две спортивные площадки для занятий спортом на свежем воздухе.

Для юных гончаров и программистов



Часто наличие тех или иных функциональных зон в детских учреждениях связано с пожеланиями города и районной администрации, которым в конечном итоге застройщики передают построенные объекты. Те, в свою очередь, обеспечивают новые учреждения лицензией, набирают коллектив и берут их на баланс. «Что касается помещений для кружков и мастерских, то они всегда предусмотрены, однако фактическое использование кабинетов зависит от пожеланий педагогического коллектива, — подтверждает Наталья Кукушкина. — Например, в нашем детсаду в одном из помещений для кружков размещен интересный детский музей. Таким образом, использование помещений может меняться, подстраиваясь под нужды образовательного процесса».



Школы — еще более дорогие и сложные учреждения с точки зрения и строительства, и оснащения. Возведение школы обходится в сумму в среднем не менее 1 млрд руб., а с учетом роста цен на стройматериалы стоимость строительства в последнее время существенно возросла. Помимо обеспечения количества мест согласно утвержденному проекту планировки территорий, застройщики все чаще оснащают школы бассейнами и помещениями для специализированных занятий.



«Все новые общеобразовательные школы от нашего холдинга проектируются с двумя бассейнами — 6 на 10 м для младших классов и 25 на 11 — для средних и старших, — говорит Ольга Трошева. — Состав специализированных оснащенных кабинетов и помещений различается в зависимости от школы и пожеланий администрации. Это могут быть кабинеты робототехники, астрономии, механики и термодинамики, танцевально-хореографические залы, лаборатории оптики, квантовой и электрофизики, медиатеки и целые информационные центры, а также различные мастерские и даже студии гончарного дела. На территории все чаще высаживают хвойные растения, организуют площадки с оборудованием для изучения правил дорожного движения, детские полосы препятствий для занятий ОБЖ и многое другое».



«Для нас важно, чтобы построенные школы не только были в шаговой доступности и соответствовали современным стандартам, но и обладали уникальными образовательными программами, будь то IT-направление, экономика, девелопмент или архитектура, — говорит Дмитрий Калинин. — Поэтому мы одни из первых ввели практику создания образовательных кластеров в районах массовой застройки, открывая на базе построенных школ федеральные образовательные центры, такие, как «Техноспейс, и, сотрудничая с ведущими федеральными вузами. Такие школы представляют собой еще более привлекательный вариант для семей с детьми. Так как позволяют на старте обучения ребенка выбрать образовательное учреждение с нужным уклоном и развивать компетенции со школьной скамьи, что обеспечивает лучшие перспективы в будущем для жизни и трудоустройства подрастающего поколения».



Маргарита Яременко, специально для «Фонтанки.ру»