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    Где плавать в Петербурге без риска вынырнуть с кишечной инфекцией

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    Роспотребнадзор обновил список мест, пригодных для купания в Петербурге. Безымянное озеро из Красносельского района, продержавшееся две недели, потеряло статус фаворита, теперь безопаснее в Озерках.

    По состоянию на 10 июля, гигиеническим нормативам соответствует вода в 1-м и 2-м Суздальских озёрах. Верхнее и Среднее - единственные водоёмы, которые удовлетворили ревизоров по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.

    Нижнее озеро и ещё 21 водная акватория городских пляжей проверку не прошли. Не рекомендуют плавать в том числе в Безымянном в Красносельском районе, которое называли безопасным с 26 июля.

    Наглотавшись воды на пляжах, не соответствующих требованиям санитарного законодательства, можно подцепить кишечную инфекцию, вирусный гепатит А и другие инфекционные и паразитарные болезни, предупреждают в управлении Роспотребнадзора.

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