Где плавать в Петербурге без риска вынырнуть с кишечной инфекцией

Роспотребнадзор обновил список мест, пригодных для купания в Петербурге. Безымянное озеро из Красносельского района, продержавшееся две недели, потеряло статус фаворита, теперь безопаснее в Озерках.



По состоянию на 10 июля, гигиеническим нормативам соответствует вода в 1-м и 2-м Суздальских озёрах. Верхнее и Среднее - единственные водоёмы, которые удовлетворили ревизоров по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.

Нижнее озеро и ещё 21 водная акватория городских пляжей проверку не прошли. Не рекомендуют плавать в том числе в Безымянном в Красносельском районе, которое называли безопасным с 26 июля.