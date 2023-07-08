Из стратилатов в старосты: карьера начинающего вампира во втором сезоне «Пищеблока»

Фото: Кинопоиск Поделиться Поделиться







На «КиноПоиске» начался второй сезон сериала «Пищеблок», запущенного два года назад по одноименному роману Алексея Иванова о пионерах-вампирах в лагере «Буревестник». «Фонтанка» рассказывает, стоит ли смотреть новые серии.



Создатели второго сезона писали сценарий своими силами и в первой серии посвятили изрядную часть времени повторению основных условий игры для свежих участников, воспоминаниям о былых эротических утехах героев, а также предстоящим перипетиям их личной жизни.



Действие «Пищеблока-2» происходит три года спустя и переносится в одну из школ Куйбышева, где проживает главный герой Валерка Лагунов (Петр Натаров), в последней серии первого сезона превратившийся в верховного вампира (Иванов придумал для него красивое греческое название «стратилат»). Конечно, в городских декорациях сериал сразу проигрывает в плане атмосферы: все эти деревянные теремки пионерлагеря «Буревестник» с живописными витражами, скрипучими половицами и зловеще стучащими в окно ветками, а также окружающие лесные пейзажи и прозрачные водоемы придавали страшилке о пионерах-пиявцах приятный сказочно-романтический колорит. В городе изворачиваться сложнее: приходится то подсвечивать вечерние пятиэтажки неестественным сиреневым светом, то усаживать героев на крыше в предзакатном режимном освещении.



Фото: Кинопоиск Поделиться Поделиться





В первом сезоне авторам виртуозно удалось избавиться от юмора, с которым Алексей Иванов пересадил вампирскую тему на пионерскую почву, а вместо этого плотно насытить пионерлагерную жизнь эротикой большей или меньшей откровенности — в зависимости от возраста персонажей. Даже в самом легкомысленном сериале рано или поздно всплывает основной вопрос философии всех вампирских фильмов: есть ли какие-то высшие ценности или хотя бы бытовые удобства, ради которых стоило бы губить свою бессмертную душу и становиться упырем? Первый сезон «Пищеблока» расставлял приоритеты в решении этого вопроса (устами пожилого стратилата Серпа Ивановича) следующим образом:: «Чтобы девчонки взаимностью отвечали, чтобы друзья все были преданные, чтоб справедливость была на земле».



Девчонки остаются на первом месте и во втором сезоне, где сразу закладывается фундамент двух основных любовных треугольников — из-за них «Пищеблок» все больше становится похож на сентиментальную мелодраму с периодическими покусываниями и кровопусканиями, а не на вампирскую социально-философскую трагикомедию с элементами боевика (примерно такой жанровый микс представляет собой роман Иванова). Впрочем, несколько драк можно наблюдать уже в первой серии, в том числе с участием нового женского персонажа, который обещает стать опасной разлучницей: в Валеркину школу переводится из Москвы хорошенькая и очень борзая девочка Рита (Ксения Трейстер). Еще не сев за парту, она начинает препираться с директрисой, а позже эффектно заряжает с вертухи хулигану и второгоднику Алешину.



Фото: Кинопоиск Поделиться Поделиться





Алешин (Семен Козлов) в начале второго сезона выступает главным антагонистом Валерки, который будучи не только подпольным стратилатом, но и официальным старостой школы, внезапно отнимает у второгодника сигарету с назиданием «Курить вредно», вполне в духе Иванова, наделяющего вампиров повышенной правильностью и дисциплинированностью. В романе «Пищеблок» вампир — это метафора идеального члена социума, послушного винтика, безупречно встроенного в социальный механизм и неукоснительно соблюдающего правила, но лишенного озорства и фантазии: «Если бы требовалось подмести территорию, собрать металлолом или поучаствовать в спортивном соревновании, пиявцы наверняка были бы в числе первых, — а играть они не умели».



Отношения между Валеркой и его лагерной пассией (Мария Абрамова), за три года сохранившей и кукольное личико, и очень подходящее к нему имечко Анастасийка, вошли почти уже в супружескую стадию (если не в сексуальном смысле, то в психологическом). Будучи одной из немногих посвященных в тайну Валерки-стратилата, Анастасийка держится практически как супруга и верная соратница, следит, чтобы он нечаянно на кого-нибудь не набросился в припадке кровожадности, обещает поступить в медицинский институт и всю жизнь поддерживать любимого. Ее ужасно расстраивает, что Валерка не берет ее с собой на ежемесячный ритуал кормления: чтобы не умереть, стратилат должен каждое полнолуние где-то добывать свежей крови. Ее любезно сцеживает из собственной вены бывший вожатый Игорь (Даниил Вершинин), отвозя стратилата на кормление в укромное местечко и привязывая там цепями, чтобы он никого не укусил.



Фото: Кинопоиск Поделиться Поделиться





У Игоря продолжает развиваться свой любовный треугольник, сложившийся в первом сезоне, когда он увел Веронику (Ангелина Стречина) у ее первого жениха, мажора и карьериста Плоткина (Денис Парамонов). Теперь Плоткин работает в комитете комсомола, а Вероника как ни в чем не бывало появляется в статусе его жены, хотя все зрители первого сезона помнят, что она была благополучно укушена и превратилась в вампира, которые по придуманным Ивановым правилам не живут больше года. Также не совсем ясно, почему Вероника не прячется от дневного света, хотя на ней нет комсомольского значка — теперь он вместо пионерского галстука служит вампирам оберегом против солнечных лучей. Зато с уверенностью можно предположить, что Игорь, как следует погрузившись в воспоминания о лесном озере, где они с Вероникой плавали в одних трусах, во втором сезоне наверняка попытается снова переломить ситуацию в свою пользу.



Из новоприобретений сериала — директриса школы (Равшана Куркова) по фамилии Мартынова, которой так и хочется предложить кличку Мартышка по аналогии со старшей вожатой «Буревестника» Свистухой (Свистуновой). Но в первой серии еще никто из школьников до этого не додумался, хотя Мартышка уже начала осваивать золотой фонд советских учительских фраз и на школьной линейке строго спрашивает пионера, забывшего дома галстук: «А голову ты дома не забыл?» Кроме того, небезынтересным может оказаться в следующих сериях появление Александры Ревенко в роли героини одной из школьных страшилок — кровавой купчихи, поубивавшей топором всю свою семью, включая и мужа, и маленького сына.

Лидия Маслова, специально для «Фонтанки.ру»

