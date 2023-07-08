В Греции горят леса. Пламя подступает к Святой горе Афон, тушат с земли и с неба

Сухопутные и воздушные силы мобилизованы в Греции на борьбу с лесными пожарами, сообщает 8 июля РИА Новости со ссылкой на греческий канал ERT.



Пламя бушует в лесистой местности недалеко от монастыря Великой лавры на Святой горе Афон. Уточняется, что сейчас лес горит в овраге в труднодоступном месте, и пока нет опасности для монастыря. Однако угрозу создаёт сильный ветер. Он раздувает пламя и способствует распространению пожара.



С воздуха в тушении участвуют вертолет и два самолета, на место прибыли одиннадцать автомобилей и три пеших группы пожарных.

