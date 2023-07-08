В Греции горят леса. Пламя подступает к Святой горе Афон, тушат с земли и с неба

Сухопутные и воздушные силы мобилизованы в Греции на борьбу с лесными пожарами, сообщает 8 июля РИА Новости со ссылкой на греческий канал ERT.
Пламя бушует в лесистой местности недалеко от монастыря Великой лавры на Святой горе Афон. Уточняется, что сейчас лес горит в овраге в труднодоступном месте, и пока нет опасности для монастыря. Однако угрозу создаёт сильный ветер. Он раздувает пламя и способствует распространению пожара.
С воздуха в тушении участвуют вертолет и два самолета, на место прибыли одиннадцать автомобилей и три пеших группы пожарных.
В последние дни в Греции стоит жаркая сухая погода, давно не было дождей.
Напомним, Великая лавра, или Лавра святого Афанасия, — главный монастырь на Святой горе Афон. Там хранятся части древа Креста Господня в драгоценных оправах, мощи апостола Андрея Первозванного и многих других святых. К Лавре приписано 400 монахов, хотя в самом монастыре их только 45.