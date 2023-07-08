Подмосковье после удара стихии: пострадавшую от удара молнии выписали домой

Врачи в подмосковной Коломне выписали домой женщину, которая накануне получила ожоги при ударе молнии. Она продолжит восстановление дома, сообщает 8 июля ТАСС со ссылкой на главу городского округа Коломна Александра Гречищева.



Напомним, вечером 7 июля Подмосковье попало под удар стихии. Было сразу всё: шторм, град, ливень и гроза. «Фонтанка» показывала, как одна из молний ударила прямо рядом с людьми, которые к тому моменту были по пояс в воде.



Известно как минимум об одной пострадавшей. Молния ударила в самокат, рядом с которым проходила жительница Коломны. Она получила ожоги ступней. Именно её сегодня выписали домой.

