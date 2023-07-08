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    Подмосковье после удара стихии: пострадавшую от удара молнии выписали домой

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    Врачи в подмосковной Коломне выписали домой женщину, которая накануне получила ожоги при ударе молнии. Она продолжит восстановление дома, сообщает 8 июля ТАСС со ссылкой на главу городского округа Коломна Александра Гречищева.

    Напомним, вечером 7 июля Подмосковье попало под удар стихии. Было сразу всё: шторм, град, ливень и гроза. «Фонтанка» показывала, как одна из молний ударила прямо рядом с людьми, которые к тому моменту были по пояс в воде.

    Известно как минимум об одной пострадавшей. Молния ударила в самокат, рядом с которым проходила жительница Коломны. Она получила ожоги ступней. Именно её сегодня выписали домой.

    Всего же в Коломне за сутки выпало три четверти месячной нормы осадков — 53 миллиметра, сообщил в своём телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.

    В городском округе Коломны затопило три улицы и площадь, без электричества осталось почти 20 населенных пунктов, есть затопленные автомобили и подвалы, уточняют местные власти.

    В целом по Московской области произошло падение 63 деревьев в семи городских округах, повреждены 16 автомобилей в трех городских округах, передаёт «Интерфакс».

    Прокуратура Московской области контролирует своевременность принятия мер по устранению последствий шторма, сообщает надзорное ведомство. По данным прокуратуры, в результате удара стихии произошло отключение электроснабжения в 116 населенных пунктах в 9 городских округах.

    Аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево работают в штатном режиме.

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