Бездомный затащил школьницу в подвал на Васильевском и пытался раздеть. Её спас телефон

В полицию о ЧП на улице Кораблестроителей сообщили родители 12-летней девочки накануне около пяти дня, стало известно «Фонтанке» 8 июля.

Подросток рассказала, что около 11 утра пошла в гости к приятелю в соседнюю парадную. За ней зашел мужчина. По предварительной информации, он спрашивал, как её зовут и сколько ей лет. После этого мужчина схватил её за руку и заявил, что они отправляются на прогулку. Когда девочка закричала, мужчина затащил её в подвал.

Он, по предварительной информации, попытался потрогать её и даже раздеть. Но школьница сопротивлялась, кричала, а потом достала телефон и попыталась снять его. Мужчина разозлился, телефон отобрал, а школьницу ударил по лицу.

