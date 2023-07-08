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    Бездомный затащил школьницу в подвал на Васильевском и пытался раздеть. Её спас телефон

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    В полицию о ЧП на улице Кораблестроителей сообщили родители 12-летней девочки накануне около пяти дня, стало известно «Фонтанке» 8 июля.

    Подросток рассказала, что около 11 утра пошла в гости к приятелю в соседнюю парадную. За ней зашел мужчина. По предварительной информации, он спрашивал, как её зовут и сколько ей лет. После этого мужчина схватил её за руку и заявил, что они отправляются на прогулку. Когда девочка закричала, мужчина затащил её в подвал.

    Он, по предварительной информации, попытался потрогать её и даже раздеть. Но школьница сопротивлялась, кричала, а потом достала телефон и попыталась снять его. Мужчина разозлился, телефон отобрал, а школьницу ударил по лицу.

    Через пару минут он отпустил её, потребовав никому ничего не рассказывать.

    Девочка сообщила о произошедшем отцу, когда он вернулся с работы.

    По горячим следам подозреваемого задержали. Он оказался 37-летним бездомным, ранее неоднократно судимым за кражи, ограбления и разбои.

    На этот раз в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «незаконное лишение свободы» и «грабеж».

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