Жители затопленной Коломны не унывают, а расчехляют вейкборды

С последствиями потопа в подмосковной Коломне справляются по-разному — кое-кто не растерялся и решил рассекать по волнам на вейкборде. Видео с этим зрелищем разлетелось по соцсетям.
Ловкий местный житель довольно быстро мчался по воде, держась за трос, привязанный к машине. Наблюдали за ним из окон соседних домов.
Тем временем, по данным Минтранса Подмосковья, последствия непогоды в Коломне ликвидируют почти 60 человек и 20 единиц техники. По информации ведомства, в Коломне затопило улицы Гагарина, Октябрьской Революции и Девичье Поле и площадь возле железнодорожной станции Голутвин.
Глава Коломны Александр Гречищев призвал местных жителей по возможности не выходить из дома. Также он сообщил, что в ближайшее время прекращения осадков ждать не приходится, в городе падают деревья и обрываются провода.
Как писала «Фонтанка», в Коломне женщина пострадала при ударе молнии в самокат, мимо которого она проходила. Пострадавшую госпитализировали, предположительно, с ожогами ступней.
Коммунальные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы.