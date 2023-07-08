Жители затопленной Коломны не унывают, а расчехляют вейкборды

С последствиями потопа в подмосковной Коломне справляются по-разному — кое-кто не растерялся и решил рассекать по волнам на вейкборде. Видео с этим зрелищем разлетелось по соцсетям.



Ловкий местный житель довольно быстро мчался по воде, держась за трос, привязанный к машине. Наблюдали за ним из окон соседних домов.