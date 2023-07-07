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    Столб воды поднялся из-под земли на проспекте Просвещения

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    Вечером на проспекте Просвещения забил фонтан с холодной водой, сообщает читатель «Фонтанки». Место прорыва между 84-м и 86-м домами оказалось не перекрыто. Однако сейчас авария устранена, сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

    читатель «Фонтанки»

    «В 17:05 на место прибыла бригада предприятия. В ходе обследования выявлено повреждение рукава временного водоснабжения, установленного на 2 жилых дома на время замены участка водопроводной магистрали», — сообщили в пресс-службе.

    К 17:30 рукав заменён, на данный момент жители обеспечены холодной водой.

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