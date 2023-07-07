Столб воды поднялся из-под земли на проспекте Просвещения

Вечером на проспекте Просвещения забил фонтан с холодной водой, сообщает читатель «Фонтанки». Место прорыва между 84-м и 86-м домами оказалось не перекрыто. Однако сейчас авария устранена, сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
читатель «Фонтанки»
«В 17:05 на место прибыла бригада предприятия. В ходе обследования выявлено повреждение рукава временного водоснабжения, установленного на 2 жилых дома на время замены участка водопроводной магистрали», — сообщили в пресс-службе.
К 17:30 рукав заменён, на данный момент жители обеспечены холодной водой.