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    В Петербурге ищут тактильного мужчину, интересующегося мальчиками на детской площадке

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    Тактильное общение мужчины с ребёнком на детской площадке в Невском районе Петербурга стало поводом для обращения в правоохранительные органы. Об этом стало известно «Фонтанке» 7 июля.

    Женщина рассказала полицейским, что внимание незнакомого взрослого привлёк её шестилетний сын. Накануне в третьем часу дня дошкольник играл на детской площадке во дворах пятиэтажек на Народной улице, когда мужчина решил познакомиться ближе.

    Ничего невинного в прикосновениях к ногам не было, уверена мать. В Следственном комитете Невского района уже раздумывают над возбуждением уголовного дела.

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