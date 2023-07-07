Клещи подстерегают даже в городе. Пятеро петербуржцев уже заразились энцефалитом в июле

С начала месяца 528 петербуржцев пошли в больницу из-за укусов клещей. Среди них был 101 ребенок, сообщает 6 июля пресс-служба управления Роспотребнадзора по Петербургу.



Опасность подстерегает не только в лесу — 85 покусанных «поймали» клещей в черте города. При этом в июле в Петербурге зарегистрировано пять случаев клещевого энцефалита и 14 — боррелиоза. В последнюю неделю июня такие сигналы тоже были: тогда было подтверждено четыре случая энцефалита, а боррелиоза — 17.

Напомним, накануне стало известно, что от весенне-летнего клещевого энцефалита в Хабаровском крае умер подросток. Привит он не был.