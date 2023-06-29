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    Клещи продолжают кусать петербуржцев, есть случаи энцефалита

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    За последние семь суток в больницы Петербурга с жалобами на укусы клещей обратились 455 человек, в том числе 70 детей, сообщает 29 июня региональный Роспотребнадзор.

    Чтобы стать жертвой клещей, совсем не обязательно выезжать в лес или на дачу. Непосредственно в черте Петербурга членистоногими были атакованы 79 человек.

    Также, по данным Роспотребнадзора, среди укушенных подтверждено четыре случая заболевания клещевым энцефалитом и 17 случаев заболевания клещевым боррелиозом (болезнь Лайма).

    С 23 по 29 июня в Петербурге привито против клещевого энцефалита 776 человек, в том числе 303 ребенка.

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