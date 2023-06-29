Клещи продолжают кусать петербуржцев, есть случаи энцефалита

За последние семь суток в больницы Петербурга с жалобами на укусы клещей обратились 455 человек, в том числе 70 детей, сообщает 29 июня региональный Роспотребнадзор.



Чтобы стать жертвой клещей, совсем не обязательно выезжать в лес или на дачу. Непосредственно в черте Петербурга членистоногими были атакованы 79 человек.

Также, по данным Роспотребнадзора, среди укушенных подтверждено четыре случая заболевания клещевым энцефалитом и 17 случаев заболевания клещевым боррелиозом (болезнь Лайма).

С 23 по 29 июня в Петербурге привито против клещевого энцефалита 776 человек, в том числе 303 ребенка.