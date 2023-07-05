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    Смерть после укуса клеща: подросток из Амурска умер от энцефалита

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    2 комментария

    Первый случай гибели от весенне-летнего клещевого энцефалита зафиксирован в Хабаровском крае. Об этом информирует 5 июля региональное управление Роспотребнадзора.

    «Заболевший — подросток, житель города Амурска, не привит. Заболевание привело к летальному исходу», — отмечается в сообщении.

    С начала эпидемического сезона, по данным ведомства, с укусами клещей обратились 5766 человек, в том числе 1692 детей. Детям проведена серопрофилактика.

    В Петербурге тоже есть случаи энцефалита. За последнюю неделю июня с жалобами на укусы клещей в городские больницы обратились 455 человек, в том числе 70 детей, было подтверждено четыре случая заболевания клещевым энцефалитом и 17 случаев заболевания клещевым боррелиозом (болезнь Лайма).

    Иммуноглобулин с профилактической целью вводится лицам, которые не были привиты против клещевого энцефалита либо прошли неполный курс вакцинации, не позднее 4 дней с момента присасывания клеща под наблюдением медицинского работника. Детям до 17 лет иммуноглобулин вводится бесплатно.

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    Комментарии 2

    Perli05 Июл 2023 в 09:08
    Видно не просто так в Советском союзе самолёты летали и обрабатывали леса, а в городах по паркам ходили и опрыскивали газоны. Шла борьба с вредителями. Всё это называлась забота о сохранении здоровья граждан, ибо они основа страны были. А сейчас каждый выживает в одиночку, у кого бабла больше, у того и шансов больше. Стране граждане не нужны они опасны, нужны бесправные и забитые мигранты эксплуатируемые буржуями!
    +2−0
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