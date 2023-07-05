Смерть после укуса клеща: подросток из Амурска умер от энцефалита

Первый случай гибели от весенне-летнего клещевого энцефалита зафиксирован в Хабаровском крае. Об этом информирует 5 июля региональное управление Роспотребнадзора.



«Заболевший — подросток, житель города Амурска, не привит. Заболевание привело к летальному исходу», — отмечается в сообщении.



С начала эпидемического сезона, по данным ведомства, с укусами клещей обратились 5766 человек, в том числе 1692 детей. Детям проведена серопрофилактика.



В Петербурге тоже есть случаи энцефалита. За последнюю неделю июня с жалобами на укусы клещей в городские больницы обратились 455 человек, в том числе 70 детей, было подтверждено четыре случая заболевания клещевым энцефалитом и 17 случаев заболевания клещевым боррелиозом (болезнь Лайма).

