Какую прическу сделать летом? Вот 7 модных вариантов для любой погоды

Как элегантно убрать волосы, чтобы прическу не испортил сильный петербургский ветер? И что делать с длинными прядями, когда приходит жара? Коллеги из Marie Claire собрали 7 вариантов модных причесок на каждый день.
Двойная коса
Если стандартный колосок вам наскучил, попробуйте двойной. Можете разделить волосы на две части, заплести по одной косе справа и слева, а затем перекинуть их назад и закрепить.
Более оригинальный вариант: сделать верхнюю и нижнюю косы. Для этого отделите нижнюю часть волос и временно перетяните ее резинкой или заколкой. Заплетите колосок или обычную косичку, стараясь при этом сделать плетение более свободным. Затем заплетите и «верхние» волосы.
Можете закрепить косы прозрачными резинками и, по желанию, вытащить несколько прядок у лица. Тогда прическа получится слегка небрежной и милой.
Пучок-петля
Вместо обычного пучка-гульки можете попробовать пучок-петлю. Сначала сделайте на затылке хвост, затем сложите волосы «пополам». Оберните свободную часть волос вокруг основания хвоста и закрепите петельку с помощью резинки или невидимок.
Такая прическа выглядит женственно и элегантно — она подойдет не только для прогулок вдоль пляжа, но и для деловых встреч.
Косички с распущенными волосами
Если вы не представляете свой образ без распущенных волос, попробуйте убрать пряди от лица. Так волосы не будут доставлять неудобства, а лицо будет меньше потеть.
Отделите передние пряди и заплетите их в объемные косы, а потом закрепите на затылке с помощью крабика или резинки. Остальные волосы можно сбрызнуть текстурирующим спреем с морской солью, чтобы получились волны.
Прически с крабиком
Вообще крабик летом можно даже не выкладывать из сумки — ведь он помогает быстро собрать волосы в любой ситуации. Им можно, к примеру, закрепить пряди у лица, закрепить в пучок или хвост. В отличие от резинки крабик не оставляет заломов, так что вы всегда сможете снова распустить волосы.
Прически с косынкой
Косынка — тренд этого лета. Во-первых, она помогает уберечь волосы и голову от солнечных лучей. Во-вторых, головной убор прекрасно дополняет образ. В-третьих, с помощью косынки можно легко собрать распущенные волосы, которые мешают и лезут в лицо.
Пучок-осьминог
Пучок-осьминог — одна из самых модных причесок этого года. Такое название она получила из-за торчащих прядей, которые напоминают хвосты.
Чтобы повторить эту прическу, сделайте гладкий пучок на затылке и выпустите кончики волос. С помощью утюжка выпрямите их и зафиксируйте лаком. Если у вас пушатся волосы, перед укладкой нанесите на них гель или пригладьте выбивающиеся прядки стиком.
«Пузырчатый» хвост
Сделать обычный хвост более интересным можно с помощью нескольких резинок: закрепите их по всей длине и слегка распушите волосы между ними, чтобы придать объем. Использовать можно не только прозрачные резинки, но и контрастные. И не бойтесь экспериментировать с высотой хвоста: например, сделайте его низким — закрепите волосы у затылка.