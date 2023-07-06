Какую прическу сделать летом? Вот 7 модных вариантов для любой погоды

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Как элегантно убрать волосы, чтобы прическу не испортил сильный петербургский ветер? И что делать с длинными прядями, когда приходит жара? Коллеги из Marie Claire собрали 7 вариантов модных причесок на каждый день. Двойная коса

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Если стандартный колосок вам наскучил, попробуйте двойной. Можете разделить волосы на две части, заплести по одной косе справа и слева, а затем перекинуть их назад и закрепить.

Более оригинальный вариант: сделать верхнюю и нижнюю косы. Для этого отделите нижнюю часть волос и временно перетяните ее резинкой или заколкой. Заплетите колосок или обычную косичку, стараясь при этом сделать плетение более свободным. Затем заплетите и «верхние» волосы.

Можете закрепить косы прозрачными резинками и, по желанию, вытащить несколько прядок у лица. Тогда прическа получится слегка небрежной и милой.

Пучок-петля

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Вместо обычного пучка-гульки можете попробовать пучок-петлю. Сначала сделайте на затылке хвост, затем сложите волосы «пополам». Оберните свободную часть волос вокруг основания хвоста и закрепите петельку с помощью резинки или невидимок.



Такая прическа выглядит женственно и элегантно — она подойдет не только для прогулок вдоль пляжа, но и для деловых встреч. Косички с распущенными волосами

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Если вы не представляете свой образ без распущенных волос, попробуйте убрать пряди от лица. Так волосы не будут доставлять неудобства, а лицо будет меньше потеть.



Отделите передние пряди и заплетите их в объемные косы, а потом закрепите на затылке с помощью крабика или резинки. Остальные волосы можно сбрызнуть текстурирующим спреем с морской солью, чтобы получились волны. Прически с крабиком

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Вообще крабик летом можно даже не выкладывать из сумки — ведь он помогает быстро собрать волосы в любой ситуации. Им можно, к примеру, закрепить пряди у лица, закрепить в пучок или хвост. В отличие от резинки крабик не оставляет заломов, так что вы всегда сможете снова распустить волосы. Прически с косынкой

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Косынка — тренд этого лета. Во-первых, она помогает уберечь волосы и голову от солнечных лучей. Во-вторых, головной убор прекрасно дополняет образ. В-третьих, с помощью косынки можно легко собрать распущенные волосы, которые мешают и лезут в лицо.

Пучок-осьминог

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Пучок-осьминог — одна из самых модных причесок этого года. Такое название она получила из-за торчащих прядей, которые напоминают хвосты.

Чтобы повторить эту прическу, сделайте гладкий пучок на затылке и выпустите кончики волос. С помощью утюжка выпрямите их и зафиксируйте лаком. Если у вас пушатся волосы, перед укладкой нанесите на них гель или пригладьте выбивающиеся прядки стиком.

«Пузырчатый» хвост

Фото: Adobe Stock Поделиться Поделиться





Сделать обычный хвост более интересным можно с помощью нескольких резинок: закрепите их по всей длине и слегка распушите волосы между ними, чтобы придать объем. Использовать можно не только прозрачные резинки, но и контрастные. И не бойтесь экспериментировать с высотой хвоста: например, сделайте его низким — закрепите волосы у затылка.

