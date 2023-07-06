СМИ: «Зенит» купил легенду ЦСКА Марио Фернандеса

Футбольный клуб «Зенит» договорился с защитником Марио Фернандесом о подписании контракта. Как сообщил в соцсетях бразильский журналист Алешандре Претцель, контракт рассчитан на два сезона с зарплатой 2,5 млн евро в год. Информацию об этом в своем телеграм-канале подтвердил российский инсайдер Иван Карпов.



Отмечается, что параллельно Фернандес вел переговоры с ЦСКА, в составе которого он отыграл десять лет: с 2012 по 2022 год. Однако армейцы были готовы предложить максимум 1,5 млн евро.



«Ну что же. Теперь все встало на свои места, и непонятные моменты получили объяснение», — прокомментировал новость о переходе Фернандеса директор армейцев по коммуникациям Кирилл Брейдо в своем телеграм-канале.

