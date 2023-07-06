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    СМИ: «Зенит» купил легенду ЦСКА Марио Фернандеса

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    9 комментариев

    Футбольный клуб «Зенит» договорился с защитником Марио Фернандесом о подписании контракта. Как сообщил в соцсетях бразильский журналист Алешандре Претцель, контракт рассчитан на два сезона с зарплатой 2,5 млн евро в год. Информацию об этом в своем телеграм-канале подтвердил российский инсайдер Иван Карпов.

    Отмечается, что параллельно Фернандес вел переговоры с ЦСКА, в составе которого он отыграл десять лет: с 2012 по 2022 год. Однако армейцы были готовы предложить максимум 1,5 млн евро.

    «Ну что же. Теперь все встало на свои места, и непонятные моменты получили объяснение», — прокомментировал новость о переходе Фернандеса директор армейцев по коммуникациям Кирилл Брейдо в своем телеграм-канале.

    Марио Фернандес имеет двойное гражданство России и Бразилии. В 2012 году перешёл в московский ЦСКА, с которым выиграл три чемпионата России, один Кубок России и три Суперкубка России. В составе сборной России Фернандес с 2017 по 2021 год провел 33 матча, в которых забил 5 мячей. Помог национальной команде дойти до четвертьфинала чемпионата мира — 2018.

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    Комментарии 9

    Гость06 Июл 2023 в 13:32
    Рабовладелец что-ли?
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