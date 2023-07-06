    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, ю-з

    763мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.34eur98.41

    В Шереметьево пассажирка из Дубая оставила украшения на 8 миллионов рублей

    473
    обсудить

    Вернувшейся в Россию женщине не удалось протащить через зелёный коридор дорогостоящий подарок. С дубайской щедростью пришлось прощаться в Шереметьево.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщили в Федеральной таможенной службе 6 июля, два уголовных дела рискует получить россиянка, прилетевшая в Шереметьево. После более чем пятичасового перелёта из Дубая она не стала утомлять себя заполнением декларации, несмотря на начинку чемодана.

    Прошмыгнуть к выходу не вышло. К досмотру пассажирка предъявила кольцо, серьги и подвеску французского ювелирного дома Van Cleef & Arpels, но таможенники выяснили, что драгметаллов в багаже сверх нормы.

    Женщина объяснила, что серьги, браслеты, цепочки, кольца, подвески Cartier, Van Cleef & Arpels, Boucheron, Bvlgari и других брендов ей подарили. Презенты в количестве 11 украшений эксперты оценили на 8 миллионов рублей.

    «Изделия изготовлены из золота 750 пробы и серебра 925 пробы со вставками из бриллиантов, кварца, керамики и топазов», - уточнили в ФТС.

    В перспективе уголовные дела по статьям о контрабанде и уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КонтрабандаКонтрабанда золотаШереметьевоТаможня
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close