В Шереметьево пассажирка из Дубая оставила украшения на 8 миллионов рублей

Вернувшейся в Россию женщине не удалось протащить через зелёный коридор дорогостоящий подарок. С дубайской щедростью пришлось прощаться в Шереметьево.

Как сообщили в Федеральной таможенной службе 6 июля, два уголовных дела рискует получить россиянка, прилетевшая в Шереметьево. После более чем пятичасового перелёта из Дубая она не стала утомлять себя заполнением декларации, несмотря на начинку чемодана.

Прошмыгнуть к выходу не вышло. К досмотру пассажирка предъявила кольцо, серьги и подвеску французского ювелирного дома Van Cleef & Arpels, но таможенники выяснили, что драгметаллов в багаже сверх нормы.

Женщина объяснила, что серьги, браслеты, цепочки, кольца, подвески Cartier, Van Cleef & Arpels, Boucheron, Bvlgari и других брендов ей подарили. Презенты в количестве 11 украшений эксперты оценили на 8 миллионов рублей.



«Изделия изготовлены из золота 750 пробы и серебра 925 пробы со вставками из бриллиантов, кварца, керамики и топазов», - уточнили в ФТС.

