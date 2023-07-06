Видео ДТП на Невском: каршеринг бьёт машину и врезается в ограждение подземного перехода

После ДТП на перекрёстке Невского проспекта и Садовой улицы утром 6 июля был задержан молодой человек 2001 года рождения — ему 21 или 22 года. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения, видео публикует группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
ДТП произошло на Невском, 35, в 4:59. По данным «Фонтанки», водитель управлял каршеринговым автомобилем по аккаунту его девушки, которая находилась на пассажирском сидении. В отношении мужчины составлен протокол по статье 12.7. КоАП РФ за вождение без прав.
Как писала «Фонтанка», каршеринг выехал на Невский с Садовой и ударил двигавшуюся там машину — на записи видно, что она едет на зелёный. По словам очевидца, за каршерингом гналась полиция. Правоохранители сразу подъехали к столкнувшимся автомобилям и вытащили водителя каршеринга из салона.