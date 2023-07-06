    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 15

    2 м/с, южн

    763мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.34eur98.41

    «Два экипажа неслись с мигалками за каршем». Автомобиль устремился в подземный переход на Невском

    8202
    10 комментариев

    guide-spb.fontanka.ru

    Рано утром 6 июля в центре Петербурга задерживали водителя после ДТП. Кадры с последствиями аварии публикует группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», также их можно увидеть в трансляции супервидовых веб-камер проекта «ОтЛичный Петербург».

    ПоделитьсяПоделиться

    Около 5 часов утра на пересечении Садовой улицы и Невского проспекта автомобиль улетел с дороги. Очевидец рассказывает, что этому предшествовала погоня: два экипажа полиции с мигалками догоняли каршеринг.

    «Невский проспект пересечь каршу так и не удалось, пролетел на красный, вследствие чего ударил машину, двигавшуюся по Невскому, которую развернуло на сто восемьдесят градусов. Сам карш чуть не улетел в подземный переход, сбив при этом клумбу для цветов. Водителя тут же вытащили и задержали. Пострадавшим сразу оказали первую помощь», — сообщает очевидец.

    Обстоятельства выясняются.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП с каршерингомДТП в ПетербургеПогоня
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ19
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close