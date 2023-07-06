«Два экипажа неслись с мигалками за каршем». Автомобиль устремился в подземный переход на Невском

Рано утром 6 июля в центре Петербурга задерживали водителя после ДТП. Кадры с последствиями аварии публикует группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», также их можно увидеть в трансляции супервидовых веб-камер проекта «ОтЛичный Петербург».
Около 5 часов утра на пересечении Садовой улицы и Невского проспекта автомобиль улетел с дороги. Очевидец рассказывает, что этому предшествовала погоня: два экипажа полиции с мигалками догоняли каршеринг.
«Невский проспект пересечь каршу так и не удалось, пролетел на красный, вследствие чего ударил машину, двигавшуюся по Невскому, которую развернуло на сто восемьдесят градусов. Сам карш чуть не улетел в подземный переход, сбив при этом клумбу для цветов. Водителя тут же вытащили и задержали. Пострадавшим сразу оказали первую помощь», — сообщает очевидец.
Обстоятельства выясняются.