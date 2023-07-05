В суд Петербурга со второй попытки вернулись материалы о нетрадиционном в кино

С фильмами Уэса Андерсона и Даррена Аронофски будет разбираться судья Васильев, следует из картотеки Приморского районного суда. Как сообщалось ранее, не ту маркировку нашли на сайте онлайн-кинотеатра под такими фильмами, как «Бриджит Джонс: грани разумного», «Черный лебедь», «Английский цирюльник», «Зильс-Мария», «Игра в имитацию», «Семейка Тененбаум». За часть из них онлайн-кинотеатры уже оштрафовали на миллион рублей, дело в отношении «Кинопоиска» слушалось в Москве.

Три протокола в отношении «Окко» о распространении информации об однополых отношениях среди несовершеннолетних зарегистрированы 5 июля.

В Петербурге материалы переданы судье повторно, потому что в первый раз дело было составлено небрежно.

В конце мая дела об административном правонарушении завели в отношении онлайн-кинотеатров Start и Premier, а также в отношении ПАО «МегаФон». В конце июня компанию «Русский репортаж», которая занимается дистрибуцией кинокартин на территории России, оштрафовали на полмиллиона, а онлайн-кинотеатр Premier — на 4 миллиона.