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    В суд Петербурга со второй попытки вернулись материалы о нетрадиционном в кино

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    3 комментария

    Три протокола в отношении «Окко» о распространении информации об однополых отношениях среди несовершеннолетних зарегистрированы 5 июля.

    С фильмами Уэса Андерсона и Даррена Аронофски будет разбираться судья Васильев, следует из картотеки Приморского районного суда. Как сообщалось ранее, не ту маркировку нашли на сайте онлайн-кинотеатра под такими фильмами, как «Бриджит Джонс: грани разумного», «Черный лебедь», «Английский цирюльник», «Зильс-Мария», «Игра в имитацию», «Семейка Тененбаум». За часть из них онлайн-кинотеатры уже оштрафовали на миллион рублей, дело в отношении «Кинопоиска» слушалось в Москве.

    В Петербурге материалы переданы судье повторно, потому что в первый раз дело было составлено небрежно.

    В конце мая дела об административном правонарушении завели в отношении онлайн-кинотеатров Start и Premier, а также в отношении ПАО «МегаФон». В конце июня компанию «Русский репортаж», которая занимается дистрибуцией кинокартин на территории России, оштрафовали на полмиллиона, а онлайн-кинотеатр Premier — на 4 миллиона.

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    Комментарии 3

    Михаил Микушин05 Июл 2023 в 23:37
    Ударим радугой по скрепам!

    (С)
    +1−0
    правду не задушишь не убьёшь!05 Июл 2023 в 23:23
    а чё там в приморском районе
    снова дороги развалились говорят.
    +0−0
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