Турист извинился за любовную надпись на Колизее: «Я не знал, что он такой древний»

Проживающий в Великобритании Иван Данаилов написал письмо прокурору Рима, мэру и муниципалитету, в котором он раскаивается в том, что выцарапал ключом «Иван + Хейли 23». Его письмо 5 июля публикует итальянская газета il Messaggero.
«Я хочу адресовать самые искренние извинения итальянцам и всему миру за ущерб, причиненный активу, который, по сути, является наследием всего человечества», — заявил Иван Данаилов.
Дальше болгарин «с глубоким смущением признал», что только из возбужденного дела узнал о «древности памятника». Итальянских журналистов возмутила эта фраза. Они задаются вопросом: есть ли на свете человек, который не знает, что такое Колизей?
В конце июня на портале Reddit появилось видео, на котором молодой человек ключами выцарапывает на кирпичной стене «Иван + Хейли 23». Оказалось, это амфитеатр Флавиев, более известный как Колизей. Выяснилось, что надпись оставил житель Великобритании болгарского происхождения Иван Данаилов. По итальянским законам ему грозит штраф на сумму до 15 тысяч евро или тюрьма на срок от двух до пяти лет. Когда ситуация стала общеизвестной, Данаилова уже не было в Италии. Римская прокуратура начала расследование по делу об ущербе культурной ценности.
Дело показало, что случай далеко не первый — туристы часто пытаются увековечить свои имена на стенах древнего Колизея. Амфитеатр был построен в 80-е годы н. э. Это одно из самых грандиозных сооружений Древнего мира, которое сохранилось до наших дней.