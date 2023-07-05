Турист извинился за любовную надпись на Колизее: «Я не знал, что он такой древний»

Проживающий в Великобритании Иван Данаилов написал письмо прокурору Рима, мэру и муниципалитету, в котором он раскаивается в том, что выцарапал ключом «Иван + Хейли 23». Его письмо 5 июля публикует итальянская газета il Messaggero.



«Я хочу адресовать самые искренние извинения итальянцам и всему миру за ущерб, причиненный активу, который, по сути, является наследием всего человечества», — заявил Иван Данаилов.

Дальше болгарин «с глубоким смущением признал», что только из возбужденного дела узнал о «древности памятника». Итальянских журналистов возмутила эта фраза. Они задаются вопросом: есть ли на свете человек, который не знает, что такое Колизей?