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    В Риме ищут туриста, который нацарапал своё имя на Колизее

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    В Риме ищут молодого мужчину, который нацарапал на стене Колизея своё имя и имя своей подруги. Об этом 27 июня сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал RAI.

    Процесс нанесения надписи был снят и выложен в соцсети. Туристу грозит штраф в размере 15 тысяч евро, а в худшем случае — пять лет тюрьмы. Обвинения предъявят по статье о «порче культурных ценностей».

    «Я надеюсь, что личность того, кто совершил этот акт в амфитеатре Флавиев, будет установлена и он будет наказан в соответствии с нашими законами», — цитирует агентство итальянского министра по делам культуры Дженнаро Санджулиано.

    Отмечается, что гости Рима пытаются увековечить свои имена на стенах Колизея не впервые. Древний цирк, построенный в конце I века нашей эры, один из самых популярных туристических объектов мира. Колизей ежегодно посещают более семи миллионов человек.

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    КолизейАкт вандализма
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