В Риме ищут туриста, который нацарапал своё имя на Колизее

В Риме ищут молодого мужчину, который нацарапал на стене Колизея своё имя и имя своей подруги. Об этом 27 июня сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал RAI.



Процесс нанесения надписи был снят и выложен в соцсети. Туристу грозит штраф в размере 15 тысяч евро, а в худшем случае — пять лет тюрьмы. Обвинения предъявят по статье о «порче культурных ценностей».



«Я надеюсь, что личность того, кто совершил этот акт в амфитеатре Флавиев, будет установлена и он будет наказан в соответствии с нашими законами», — цитирует агентство итальянского министра по делам культуры Дженнаро Санджулиано.

