В Петербурге не оплатить парковку. Виноват технический сбой

Автомобилисты днем 5 июля столкнулись с невозможностью оплатить парковку в центре Петербурга. При оплате стоянки в зоне платной парковки зафиксированы технические сбои.



По словам читателей «Фонтанки», уже около часа наблюдаются проблемы с оплатой парковки как через приложение, так и по СМС, не работают сайт и сервисы, включая бота. В «Городском центре управления парковками» подтвердили, что зафиксирован сбой. На время неполадок автомобили парковочной инспекции приостановили фиксацию нарушений.



«Об изменении ситуации будет сообщено дополнительно. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — добавили в пресс-службе. По вопросам работы платных парковок также можно обращаться на круглосуточную горячую линию центра по телефону 417-50-00.

