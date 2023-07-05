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    В Петербурге не оплатить парковку. Виноват технический сбой

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    13 комментариев

    Автомобилисты днем 5 июля столкнулись с невозможностью оплатить парковку в центре Петербурга. При оплате стоянки в зоне платной парковки зафиксированы технические сбои.

    По словам читателей «Фонтанки», уже около часа наблюдаются проблемы с оплатой парковки как через приложение, так и по СМС, не работают сайт и сервисы, включая бота. В «Городском центре управления парковками» подтвердили, что зафиксирован сбой. На время неполадок автомобили парковочной инспекции приостановили фиксацию нарушений.

    «Об изменении ситуации будет сообщено дополнительно. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — добавили в пресс-службе. По вопросам работы платных парковок также можно обращаться на круглосуточную горячую линию центра по телефону 417-50-00.

    UPD: К 13:15 работа Единого городского парковочного пространства была восстановлена, сообщили в Центре управления парковками. Оплата стоянки осуществляется в штатном режиме, а автомобили возобновили фиксацию. Водителям напоминают, что оплатить парковку нужно в течение 15 минут после остановки.

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    Комментарии 13

    Гость05 Июл 2023 в 13:26
    Ура и спасибо незаменимому и Беглову! Всемерно поддерживаем и одобряем! Мы, вот тут, такие уроды и холопы, а замечательным людям не хватает денег. Ну и кто-то рыскает/шарит потными шаловливыми ладошками по нашим карманам ...
    +0−0
    Snow*05 Июл 2023 в 13:22
    даже деньги ни за что нынешняя власть собрать не умеет.
    +1−0
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