На севере Петербурга обкатывают новый электробус

«Пассажиравтотранс» выпустил на линию электробус Vitovt Max Electro II. Его производят в Белоруссии и привозили в Петербург на недавнюю выставку.
Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Как рассказали в «Пассажиравтотрансе» 5 июля, электробус эксплуатируют в тестовом режиме, то есть предприятие его не покупало и не ставило на баланс. Он выехал на 127-й маршрут, который ходит между Коломягами и Арцеуловской аллеей.
Производит эту модель минский «Белкоммунмаш», его подвижной состав другого класса Петербург закупает давно. Модель недавно принимала участие в выставке современного транспорта в Петербурге.
«Фонтанка» рассказывала, что электробус возьмут в тестовую эксплуатацию. Это не означает, что его потом обязательно будут закупать, но в целом до конца 2023 года Петербург должен приобрести 25 электробусов, а в 2024-м — ещё 100. Под них построят специальный парк на Ржевке.