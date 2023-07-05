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    На севере Петербурга обкатывают новый электробус

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    20 комментариев

    «Пассажиравтотранс» выпустил на линию электробус Vitovt Max Electro II. Его производят в Белоруссии и привозили в Петербург на недавнюю выставку.

    Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    Как рассказали в «Пассажиравтотрансе» 5 июля, электробус эксплуатируют в тестовом режиме, то есть предприятие его не покупало и не ставило на баланс. Он выехал на 127-й маршрут, который ходит между Коломягами и Арцеуловской аллеей.

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    Производит эту модель минский «Белкоммунмаш», его подвижной состав другого класса Петербург закупает давно. Модель недавно принимала участие в выставке современного транспорта в Петербурге.

    «Фонтанка» рассказывала, что электробус возьмут в тестовую эксплуатацию. Это не означает, что его потом обязательно будут закупать, но в целом до конца 2023 года Петербург должен приобрести 25 электробусов, а в 2024-м — ещё 100. Под них построят специальный парк на Ржевке.

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    Комментарии 20

    Гость05 Июл 2023 в 13:18
    С троллейбусами врод ддео не так плохо, но почему в такой жалкий трэш превратились современные МАЗы??? Те, что ездили в 2000м году были по всем статьям лучше. От урчания движка накрытого уютным ковриком до плавности хода, расположения сидячих мест, запаха в салоне и внешнего дизайна. деградация(
    +1−0
    Гость05 Июл 2023 в 13:16
    Опять эта дрянь кондиционерная посередине, дующая на людей???
    +0−0
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