Новая Vesta, «Москвич» и электробусы. В центре Петербурга открылась выставка современного транспорта

В Петербурге 19 мая открылась традиционная выставка инновационного транспорта и оборудования в рамках IV фестиваля SPbTransportFest. Она продлится два дня на Манежной площади и Кленовой улице.
«Фонтанка.ру»
Официально выставка открылась в 10 утра 19 мая. На ней представлены 49 единиц техники. В частности — 22 автобуса, в том числе 7 электробусов от крупнейших производителей (КАМАЗ, МАЗ, «Транс-Альфа», «Синара-Транспортные машины»); 4 трамвая и 2 троллейбуса, уже работающие в Петербурге, 9 автомобилей, среди которых LADA Vesta, LADA Granta LCV и «Москвич-3e». Метро представлено составом вагонов модели «Балтиец», которую начали поставлять в Петербург с прошлого года. Помимо этого представлены автокомпоненты и оборудование.
Выставка продлится 19 и 20 мая, а сам фестиваль начался накануне с конкурсов профессионального мастерства. Закончится он тоже 20 мая — традиционным парадом ретро-техники от гостиницы «Прибалтийская» и выставкой на той же Манежной.