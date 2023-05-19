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    Новая Vesta, «Москвич» и электробусы. В центре Петербурга открылась выставка современного транспорта

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    В Петербурге 19 мая открылась традиционная выставка инновационного транспорта и оборудования в рамках IV фестиваля SPbTransportFest. Она продлится два дня на Манежной площади и Кленовой улице.

    «Фонтанка.ру»

    Официально выставка открылась в 10 утра 19 мая. На ней представлены 49 единиц техники. В частности — 22 автобуса, в том числе 7 электробусов от крупнейших производителей (КАМАЗ, МАЗ, «Транс-Альфа», «Синара-Транспортные машины»); 4 трамвая и 2 троллейбуса, уже работающие в Петербурге, 9 автомобилей, среди которых LADA Vesta, LADA Granta LCV и «Москвич-3e». Метро представлено составом вагонов модели «Балтиец», которую начали поставлять в Петербург с прошлого года. Помимо этого представлены автокомпоненты и оборудование.

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    Выставка продлится 19 и 20 мая, а сам фестиваль начался накануне с конкурсов профессионального мастерства. Закончится он тоже 20 мая — традиционным парадом ретро-техники от гостиницы «Прибалтийская» и выставкой на той же Манежной.


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    АвтовыставкаАвтомобилиОбщественный транспорт
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