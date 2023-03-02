Названа дата общероссийского старта продаж новых «Москвичей»

Продажи автомобилей «Москвич» во всех городах России, где есть официальные дилеры компании, начнутся в пятницу, 3 марта. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба завода в своем телеграм-канале.

На первом этапе городской кроссовер «Москвич-3» и электромобиль «Москвич-3е» будут доступны в 23 городах России. Помимо Москвы, где продажи стартовали раньше всех, и Петербурга, автомобили будут продавать в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Кемерово, Краснодаре, Красноярске, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Ставрополе, Тюмени, Уфе и Челябинске.