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    Названа дата общероссийского старта продаж новых «Москвичей»

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    Фото: «Москвич»
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    Продажи автомобилей «Москвич» во всех городах России, где есть официальные дилеры компании, начнутся в пятницу, 3 марта. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба завода в своем телеграм-канале.

    На первом этапе городской кроссовер «Москвич-3» и электромобиль «Москвич-3е» будут доступны в 23 городах России. Помимо Москвы, где продажи стартовали раньше всех, и Петербурга, автомобили будут продавать в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Кемерово, Краснодаре, Красноярске, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Ставрополе, Тюмени, Уфе и Челябинске.

    В Петербурге утверждены четыре дилерских центра: «РОЛЬФ Лахта», «Автомир», «Аларм-Моторс Юго-Запад» и «Петровский Руставели».

    Цены на кроссовер начинаются от 1 970 000 рублей. Под капотом автомобиля устанавливается турбированный 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л. с., который работает в паре с «автоматом» CVT или 6-ступенчатой «механикой». В конце января «Фонтанка» покаталась на новинке, о впечатлениях можно прочесть здесь.

    Фото: «Москвич»

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