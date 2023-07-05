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    В Петербурге мальчик через окно сбежал в полицию, чтобы заявить о сексуальном насилии

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    3 комментария

    Юного жителя Невского района Петербурга увезли в больницу после рассказа о домогательствах родственника. Бежать от него пришлось через окно.

    В отдел полиции на улице Крупской ранний посетитель зашёл под утро вторника, стало известно «Фонтанке» 5 июля. Помощи и защиты искал 13-летний подросток. Вечером он оказался в компании пьяного дяди. Тот, с его слов, совершил действия сексуального характера, мальчик спасался из квартиры через окно — по счастью, первого этажа.

    Медлить полицейские не стали. Вскоре в отдел был доставлен 39-летний официально нетрудоустроенный местный житель. Пока в отношении него составлен протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Первым для мужчины оно не станет. К 30 годам он уже успел получить пару условных сроков за кражи и примириться с потерпевшим по делу о мошенничестве.

    Подростка увезли в больницу. Предварительно у него ушиб ноги, общее состояние осложняется простудой.

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    Комментарии 3

    28003212205 Июл 2023 в 10:00
    С Замшиной улиц на Крупскую улицу!
    +0−0
    Гость05 Июл 2023 в 09:56
    С матерью мальчика нормально?? В роду, родне ,что такое???
    +0−0
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