В Петербурге мальчик через окно сбежал в полицию, чтобы заявить о сексуальном насилии

Юного жителя Невского района Петербурга увезли в больницу после рассказа о домогательствах родственника. Бежать от него пришлось через окно.



В отдел полиции на улице Крупской ранний посетитель зашёл под утро вторника, стало известно «Фонтанке» 5 июля. Помощи и защиты искал 13-летний подросток. Вечером он оказался в компании пьяного дяди. Тот, с его слов, совершил действия сексуального характера, мальчик спасался из квартиры через окно — по счастью, первого этажа.

Медлить полицейские не стали. Вскоре в отдел был доставлен 39-летний официально нетрудоустроенный местный житель. Пока в отношении него составлен протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Первым для мужчины оно не станет. К 30 годам он уже успел получить пару условных сроков за кражи и примириться с потерпевшим по делу о мошенничестве.

