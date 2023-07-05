На прогулочном теплоходе в центре Петербурга на ребенка упало стекло

Досрочно завершилась прогулка по рекам и каналам Петербурга для пассажиров теплохода «Астра». Одного из них увезла скорая.



В полицию информация о ЧП на прогулочном судне поступила накануне около половины третьего дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 июля. По предварительной информации, пострадал 8-летний мальчик, который был на экскурсии с матерью. На ребенка из-за сильного порыва ветра упало панорамное стекло.



Теплоход пришвартовался у дома 2 по Адмиралтейской набережной, откуда скорая увезла его в больницу. Данные о его травмах уточняются.