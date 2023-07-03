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    Течет ручей, бежит ручей. Греческий проспект заливает — есть даже водовороты

    2007
    7 комментариев

    На перекрестке 7-й Советской улицы и Греческого проспекта случился серьезный потоп. Кадрами 3 июля с «Фонтанкой» поделился очевидец.

    читатель «Фонтанки»

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    О вытекании стало известно в 18:11, сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал». Через 15 минут на место прибыла бригада, потом дополнительно туда отправили вторую — чтобы отвести воду с проезжей части. Через полчаса подоспели еще две бригады.

    Отмечается, что все абоненты получают холодную воду.

    В 19:20 вытекание локализовано. Как сообщает Водоканал, в результате обследования выявлено технологическое нарушение на сети диаметром 750 мм.

    В настоящее время ведутся работы по отводу воды с проезжей части.

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