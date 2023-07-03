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    Пожилую «Немезиду» задержали после попытки испортить финал VK Fest в Петербурге

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    Пока в петербургском Парке 300-летия фестивалили поклонники молодых и не очень исполнителей, в окрестных жилых домах доходили до белого каления. Рвануло на второй день.

    Сообщение о заложенной под сценой бомбе поступило в полицию накануне, стало известно «Фонтанке» 3 июля. Время перевалило за девять часов вечера, но в парке было неспокойно — там второй день мокли гости и зрители VK Fest. Не до сна, судя по всему, было и жителям ближайших домов.

    Досрочно закончить чужой праздник и изгнать безудержное веселье из парка не удалось. Сотрудники правоохранительных органов заглянули под сцену, не тревожа публику. Ничего взрывоопасного не нашли, в отличие от автора мстительного навета.

    64-летняя пенсионерка, вероятно, уже успела выдохнуть и приготовиться ко сну, когда ближе к полуночи к ней на Приморский проспект нагрянули полицейские. Женщину опросили и отпустили под обязательство о явке. Её сон теперь портит перспектива уголовного дела.

    О том, как прошёл второй день фестиваля, читайте в материале «Фонтанки».

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