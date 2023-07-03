Пожилую «Немезиду» задержали после попытки испортить финал VK Fest в Петербурге

Пока в петербургском Парке 300-летия фестивалили поклонники молодых и не очень исполнителей, в окрестных жилых домах доходили до белого каления. Рвануло на второй день.



Сообщение о заложенной под сценой бомбе поступило в полицию накануне, стало известно «Фонтанке» 3 июля. Время перевалило за девять часов вечера, но в парке было неспокойно — там второй день мокли гости и зрители VK Fest. Не до сна, судя по всему, было и жителям ближайших домов.



Досрочно закончить чужой праздник и изгнать безудержное веселье из парка не удалось. Сотрудники правоохранительных органов заглянули под сцену, не тревожа публику. Ничего взрывоопасного не нашли, в отличие от автора мстительного навета.

