«Иванушки» собирались плюхаться в лужу, а Мэйби Бэйби не признавала дождь. В Петербурге закончился мокрый VK Fest

В парке 300-летия Петербурга завершился VK Fest, на который, несмотря на проливной дождь, оба дня набивались поклонники молодых — и не очень — исполнителей.



Фото: Сергей Елгазин Фото: Сергей Елгазин Фото: Сергей Елгазин Фото: Сергей Елгазин Фото: Сергей Елгазин Поделиться Поделиться







Как рассказал 2 июля корреспондент «Фонтанки», если накануне было большое количество малоподготовленных людей, то во второй день зрители, отдавшие за билет минимум несколько тысяч рублей, подготовились основательно — зонты, дождевики, осенние куртки.



Очевидным хэдлайнером для самой юной публики фестиваля стала Мэйби Бэйби, певица с белорусскими корнями и игривым имиджем, исполняющая провокационные, но все-таки поп-хиты в весьма нестандартных аранжировках, напоминающих такие субкультурные жанры как «8бит» или «ХэппиХардкор».



Сергей Елгазин

Именно на ее выступлении 2 июля полило особенно сильно, но сама она убеждала публику: «Дождя нет! Убираем зонты! Я хочу видеть ваши лица». Российско-белорусскую артистку, хиты которой, по слухам, весьма востребованы среди участников группы «Вагнер», ждали и журналисты, однако договориться с ней о подходе прессы не удалось.



Гораздо разговорчивее оказались хэдлайнеры-тяжеловесы «Иванушки International». На вопрос «Фонтанки», не они ли притянули дождевые облака своим бессмертным хитом «Тучи», Андрей Григорьев-Апполонов охотно согласился и сказал, что это самая хорошая погода, а группа давно хотела повторить легендарные съемки клипа на дамбе. Кирилл Туриченко и вовсе заявил, что если будет возможность, третий участник группы Кирилл Андреев повторит знаменитый кадр из клипа, где музыкант падает на колени в потоках дождя.



Сергей Елгазин

Сергей Елгазин

Также «Иванушки» заявили, что планируют снять сериал. Речь идет не о выходе фильма про «Иванушек», который уже был анонсирован, а именно о сериале. Григорьев-Апполонов не стал скрывать, что идею подсказал успех сериала о «Короле и Шуте», который посмотрел и высоко оценил Туриченко.



Из-за того, что фестиваль «поплыл», не смогли полноценно работать площадки активности, а гравийные дорожки парка покрылись лужами, буквально окружившими некоторые лавки. Да и перед второстепенными сценами фестиваля подчас стояло несколько десятков людей.

