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    Зеленский ввел санкции против авиакомпании Georgian Airways. Она летает в Россию

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    Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против авиакомпании Georgian Airways и её основателя Тамаза Гаиашвили, пишет 1 июля ТАСС со ссылкой на указ.

    «Меня вообще не интересует, кто там что вводит против меня. Вообще без комментариев оставлю эту тему», — заявил Гаиашвили в разговоре с агентством.

    Санкции против компании будут действовать в течение десяти лет. Они включают в себя блокировку активов компании и ограничение торговых операций, уточняет Forbes.

    Всего под ограничения попали 192 физлица и 291 компания, в основном из России, но в том числе и из Белоруссии, Грузии и Казахстана.

    Georgian Airways возобновила рейсы в Россию в мае 2023 года, когда президент России Владимир Путин снял запрет на прямое авиасообщение между странами, который действовал с 2019 года. Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила компании бойкот, а в Тбилиси прошли протесты.

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