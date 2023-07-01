Зеленский ввел санкции против авиакомпании Georgian Airways. Она летает в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против авиакомпании Georgian Airways и её основателя Тамаза Гаиашвили, пишет 1 июля ТАСС со ссылкой на указ.
«Меня вообще не интересует, кто там что вводит против меня. Вообще без комментариев оставлю эту тему», — заявил Гаиашвили в разговоре с агентством.
Санкции против компании будут действовать в течение десяти лет. Они включают в себя блокировку активов компании и ограничение торговых операций, уточняет Forbes.
Всего под ограничения попали 192 физлица и 291 компания, в основном из России, но в том числе и из Белоруссии, Грузии и Казахстана.
Georgian Airways возобновила рейсы в Россию в мае 2023 года, когда президент России Владимир Путин снял запрет на прямое авиасообщение между странами, который действовал с 2019 года. Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила компании бойкот, а в Тбилиси прошли протесты.