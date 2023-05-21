А мы вас и не пустим. Georgian Airways ответили на бойкот президента Грузии

Грузинский авиаперевозчик Georgian Airways не пустит на борт президента Грузии Саломе Зурабишвили, пишет 21 мая ТАСС со ссылкой на заявление основателя компании.



«Госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании. Мы объявляем ее персоной нон-грата, пока она не извинится перед грузинским народом, мы ее не пустим на борт», — цитирует заявление Тамаза Гаиашвили агентство.

Днем ранее глава Грузии объявила бойкот авиакомпании Georgian Airways за полеты в Россию и «попытку воспользоваться новой реальностью».