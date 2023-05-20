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    Грузинский президент объявила бойкот Georgian Airways за полеты в Россию

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    Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот грузинской авиакомпании Georgian Airways за полеты в Россию и «попытку воспользоваться новой реальностью».

    Как написала Зурабишвили 20 мая в соцсетях, Georgian Airways — это компания, «которая пользуется государством, чтобы обогатиться».

    «Так было при прежних властях. Это продолжалось во время ковида, и сейчас она хочет воспользоваться новой реальностью», — уверена Зурабишвили.

    Она заявила: «Я для себя объявляю бойкот и призываю вас присоединиться к нему».

    Зурабишвили последовательно выступает против возобновления авиасообщения с Россией. Впрочем, желания президента в Грузии, как писала «Фонтанка», не обязательно ведут к принятию решений, поскольку страна с 2018 года — это парламентская республика, и вся исполнительная власть в стране сосредоточена в руках правительства, которое высказывается в прямо противоположном ключе.

    Первый рейс Georgian Airways из Тбилиси в Москву спустя четыре года перерыва успешно приземлился утром в столичном Внуково.

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