Грузинский президент объявила бойкот Georgian Airways за полеты в Россию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот грузинской авиакомпании Georgian Airways за полеты в Россию и «попытку воспользоваться новой реальностью».



Как написала Зурабишвили 20 мая в соцсетях, Georgian Airways — это компания, «которая пользуется государством, чтобы обогатиться».



«Так было при прежних властях. Это продолжалось во время ковида, и сейчас она хочет воспользоваться новой реальностью», — уверена Зурабишвили.



Она заявила: «Я для себя объявляю бойкот и призываю вас присоединиться к нему».



Зурабишвили последовательно выступает против возобновления авиасообщения с Россией. Впрочем, желания президента в Грузии, как писала «Фонтанка», не обязательно ведут к принятию решений, поскольку страна с 2018 года — это парламентская республика, и вся исполнительная власть в стране сосредоточена в руках правительства, которое высказывается в прямо противоположном ключе.

