Грузинский самолет успешно сел в Москве. Никто даже не аплодировал

Первый за четыре года лайнер грузинской авиакомпании Georgian Airways успешно приземлился в Москве. Полёт прошел буднично — совсем не как с российским самолетом накануне.

По данным Flightradar24 и табло аэропорта Внуково, рейс A9930 из Тбилиси в 10:16, на минуты позже запланированного, успешно сел в аэропорту Внуково. По словам корреспондента РИА Новости, который был на борту, посадка и полет, в отличие от первого российского рейса, прошли буднично, «даже не было аплодисментов после посадки».



Цены на перелеты между Москвой и Тбилиси по мере роста предложения не спешат снижаться. По данным Aviasales, билеты на прямой рейс Москва — Тбилиси начинаются с 23–25 тысяч рублей за билет в одну сторону, причем и и российский «Азимут», и грузинские Georgian Airways держат стоимость на одном уровне.

