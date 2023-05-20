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    Грузинский самолет успешно сел в Москве. Никто даже не аплодировал

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    Первый за четыре года лайнер грузинской авиакомпании Georgian Airways успешно приземлился в Москве. Полёт прошел буднично — совсем не как с российским самолетом накануне.

    По данным Flightradar24 и табло аэропорта Внуково, рейс A9930 из Тбилиси в 10:16, на минуты позже запланированного, успешно сел в аэропорту Внуково. По словам корреспондента РИА Новости, который был на борту, посадка и полет, в отличие от первого российского рейса, прошли буднично, «даже не было аплодисментов после посадки».

    Цены на перелеты между Москвой и Тбилиси по мере роста предложения не спешат снижаться. По данным Aviasales, билеты на прямой рейс Москва — Тбилиси начинаются с 23–25 тысяч рублей за билет в одну сторону, причем и и российский «Азимут», и грузинские Georgian Airways держат стоимость на одном уровне.

    Первый за четыре года рейс из России грузинская оппозиция встречала с плакатами, флагами и полицией — видео смотрите на «Фонтанке».

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