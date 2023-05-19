«Вам тут не рады»: как встречали первый авиарейс из России в Грузию

Лайнер российской авиакомпании «Азимут» успешно выполнил первый за четыре года прямой рейс из Москвы в Тбилиси. По данным Flightradar24, самолет 19 мая приземлился в аэропорту имени Шота Руставели в 13:17 по местному времени. Обратный рейс во Внуково запланирован в 14:55. Теперь перевозчик будет летать по этому направлению ежедневно.

Как передает РИА Новости, пассажиров рейса на борту в честь возобновления авиасообщения с Грузией угощали шампанским. А в самом Тбилиси самолет встречали журналисты и представители грузинской оппозиции. Они специально выдвинулись автоколонной в аэропорт, чтобы встретить рейс из России и «дать знать, что ему тут не рады», сообщает агентство в Telegram. Но прибывшие полицейские не пропустили протестующих с флагами ЕС и Украины к аэровокзалу.

