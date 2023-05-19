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    Стала известна вторая российская авиакомпания, которая будет летать в Грузию

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    Российская авиакомпания Red Wings получила разрешение от властей Грузии на полеты в два города страны, сообщило местное управление гражданской авиации.

    Как говорится в сообщении регулятора 19 мая, Red Wings начинает работать в направлениях Сочи — Тбилиси и Москва — Кутаиси. Чартерные рейсы будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

    «Фонтанка» писала, что разрешения на полеты получили еще «Азимут» и Georgian Airways. Цены очень быстро растут. Как дешевле можно добраться в Грузию, читайте на «Фонтанке».


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