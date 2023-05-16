Стала известна дата первого рейса из России в Грузию. Цены растут и кусаются

Российская авиакомпания «Азимут» выполнит первый пассажирский рейс из московского аэропорта Внуково в Тбилиси 19 мая, сообщил РБК представитель перевозчика. Это будет первый рейс из России в Грузию за четыре года.



На сайте перевозчика цены за перелет Москва — Тбилиси выросли с 17 тысяч до 25 тысяч рублей. Сервис Flightradar24 пока не видит рейса «Азимута» в системе.



Буквально на следующий день, 20 мая, грузинская Georgian Airways начнет рейсы из Тбилиси в Москву, сообщило в соцсетях Агентство гражданской авиации Грузии. Разрешение компания получила 16 мая. На сайте перевозчика билетов пока нет.

