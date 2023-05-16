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    Стала известна дата первого рейса из России в Грузию. Цены растут и кусаются

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    Российская авиакомпания «Азимут» выполнит первый пассажирский рейс из московского аэропорта Внуково в Тбилиси 19 мая, сообщил РБК представитель перевозчика. Это будет первый рейс из России в Грузию за четыре года.

    На сайте перевозчика цены за перелет Москва — Тбилиси выросли с 17 тысяч до 25 тысяч рублей. Сервис Flightradar24 пока не видит рейса «Азимута» в системе.

    Буквально на следующий день, 20 мая, грузинская Georgian Airways начнет рейсы из Тбилиси в Москву, сообщило в соцсетях Агентство гражданской авиации Грузии. Разрешение компания получила 16 мая. На сайте перевозчика билетов пока нет.

    Как писала «Фонтанка», всего на очереди пять авиакомпаний, желающих в ближайшее время начать летать в Грузию из России и обратно.


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